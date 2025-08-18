Juliana Oxenford rechaza Ley de Amnistía: "Esa gente jamás pagará por sus delitos"

La periodista Juliana Oxenford rechazó, durante su programa Arde Troya, la promulgación de la Ley de Amnistía y lamentó que procesados se acojan a esta norma para quedar libre de las acusaciones por atentar contra los derechos humanos.

"Esa gente jamás va a pagar por la gente inocente a la que asesinaron, que desaparecieron, a las mujeres que violaron y a los niños que atacaron. A los que están presos los quieren liberar y a los que están en proceso olvídense, quedarán libres de toda acusación. Qué precedente queda", indicó.

Procesados ya piden acogerse a Ley de Amnistía

En mayo de 1988 un total de 37 campesinos del distrito de Cayara (Ayacucho) fueron asesinados. Se presume que se trató de ejecuciones extrajudiciales del Ejército. Más de tres décadas después los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. A ello se suma que ocho de los militares procesados por este caso podrían quedar libres de toda culpa acogiéndose a la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Los pedidos fueron presentados por: Alejandro Avendaño, Gino Espejo Lamas, Julián Joaquín Solórzano, José Valdivia Dueñas, Max Vargas Caquipoma, Juan Moreno Rodríguez, Justo Jeshua Alonso y Guillermo Gutiérrez Falconi. La Sexta Sala Penal Superior anunció que no se pronunciará sobre cada pedido sino hasta la sentencia.

Se trata de los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, cuyas defensas han presentado un oficio al Poder Judicial para acogerse a la ley N°32419, popularmente conocida como Ley de Amnistía, la cual exonera a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

A estos petitorios escritos se sumó de forma oral los de otros seis procesados en el mismo sentido durante una audiencia de juicio oral del caso este 18 de agosto. Estos fueron presentados por los abogados de Julián Joaquín Solórzano (actualmente en prisión), José Valdivia Dueñas (jefe político militar de Ayacucho en 1988), mientras que la defensa pública de los cuatro restantes, que se encontraban ausentes, también se sumó a la solicitud.

En la audiencia privada "la mayoría (de las defensas de los procesados) argumentó que la ley es de carácter vinculante a la Sala, por lo que no habría posibilidad de hacer ningún control de convencionalidad y debería otorgarse de una vez", precisó a La República Gloria Cano, responsable del Área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Asimismo, precisó que la defensa del exgeneral Valdivia Dueñas, reo contumaz prófugo de la justicia, argumentó que su cliente no se encuentra en la clandestinidad sino que "está guarecido". También, aseguraron que no se estaría vulnerando al derecho a la verdad, pues está ya ha sido señalada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y que se trata de una persona de 89 años.