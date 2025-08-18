La jugada de APP para mantener la SAC: Lady Camones reemplaza a María Acuña

La Subcomisión de Acusaciones del Congreso (SAC) seguirá en manos de Alianza para el Progreso (APP). Tal como ya había anunciado el partido, Lady Camones es oficialmente la sucesora de María Acuña.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Hay que hacer una evaluación. Aún no he tenido oportunidad de reunirme con María Acuña para saber cuáles son las prioridades, pero ya haremos la evaluación. El trabajo será tal cual como ha sido los dos años anteriores en los que fuimos también presidentes. Vamos a dar prioridad a las denuncias presentadas por la Fiscalía y también las antiguas", declaró a Canal N.

Respecto a las denuncias contra Acción Popular, resaltó que los votos siempre se dan en grupo y no dependen únicamente de quien preside el grupo de trabajo.

Camones ya ha liderado el grupo de trabajo encargado de atender las denuncias constitucionales. Bajo su presidencia, en 2022, se aprobó el informe final que recomendó la destitución e inhabilitación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez e Inés Tello.

Lady Camones y la vez que defendió a María Acuña para presidir la SAC

En agosto del 2024, la designación de María Acuña también fue cuestionada debido a que en 2023 se dio a conocer que recortaba el sueldo a sus trabajadores. A pesar de ello, y que una acusación fue presentada en la SAC contra dicha congresista, Lady Camones la defendió, tal y como lo hizo en marzo de este año, cuando ella y otros 14 congresistas más decidieron blindarla con el archivo de su caso.

"La Comisión va a recaer en la congresista María Acuña, pero también hay que precisar que ella tuvo una investigación presentada en la SAC que fue declarada archivada. Yo he llevado ese proceso. No se encontraron pruebas. Aquí no se trató de un típico caso de mocha sueldo porque la persona que denunció no tenía un vínculo contractual con el Congreso", dijo Lady Camones en su momento para defender a su colega.

Por tal motivo, Camones aseguró que su colega de APP es apta para la Subcomisión debido a que no tiene procesos penales en curso. "María Acuña fue denunciada por un señor que no supo acreditar el dicho que la había acusado a la congresista", culminó.