HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     
Política

Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez sobre el BCR: "No vale la pena responderle"

El presidente del BCR explicó que la deuda de Petroperú se mantiene en dólares, por lo que no se ve afectada por la tarifa monetaria nacional.

Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez. Foto: composición LR
Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez. Foto: composición LR

El presidente del BCR, Julio Velarde, no tomó importancia a los cuestionamientos del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, quien descalificó la política monetaria de la institución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Exactamente, Narváez indicó a RPP que el costo del dinero en el país es excesivamente alto, lo cual encarece el financiamiento para empresas como Petroperú y contribuye a sus pérdidas. Mencionó que la empresa que lidera, tiene "intereses elevados, bastante altos tomando esa tasa de referencia de política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva".

Cuando el mismo medio consulto a Velarde qué opinaba de dichas declaraciones, el economista prefirió el silencio. "No vale la pena responderle", indicó. Esto porque la deuda que mantiene Petro Perú está en dólares por lo que no se ve afectada por la tasa de referencia nacional.

Notas relacionadas
Juliana Oxenford critica a Boluarte por adjudicarse logros económicos: "Quien se lleva los aplausos es Julio Velarde"

Juliana Oxenford critica a Boluarte por adjudicarse logros económicos: "Quien se lleva los aplausos es Julio Velarde"

LEER MÁS
Premio Julio Velarde: CCL lanza concurso de S/3.000 en honor al banquero y director del BCR, ¿quiénes pueden participar?

Premio Julio Velarde: CCL lanza concurso de S/3.000 en honor al banquero y director del BCR, ¿quiénes pueden participar?

LEER MÁS
Julio Velarde comparte deseo al próximo presidente del BCRP: "Que nuestra inflación siga siendo baja y menor a la de EE.UU."

Julio Velarde comparte deseo al próximo presidente del BCRP: "Que nuestra inflación siga siendo baja y menor a la de EE.UU."

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congresista de Fuerza Popular cobró más de S/280 mil como profesor de la UNP: al ser consultado, olvidó qué cursos enseñó

Congresista de Fuerza Popular cobró más de S/280 mil como profesor de la UNP: al ser consultado, olvidó qué cursos enseñó

LEER MÁS
Ejército: incumplimiento de contrato impide volar a helicópteros de combate

Ejército: incumplimiento de contrato impide volar a helicópteros de combate

LEER MÁS
Fernando del Rincón entrevista a Delia Espinoza y ella rechaza Ley de Amnistía: "Es una bofetada a las víctimas"

Fernando del Rincón entrevista a Delia Espinoza y ella rechaza Ley de Amnistía: "Es una bofetada a las víctimas"

LEER MÁS
Organismos internacionales y familiares de víctimas de La Cantuta rechazan ley de amnistía: "Es un premio para criminales"

Organismos internacionales y familiares de víctimas de La Cantuta rechazan ley de amnistía: "Es un premio para criminales"

LEER MÁS
Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

LEER MÁS
Poder Judicial ordena ampliar detención a colombianos que realizaron estudios en isla Santa Rosa

Poder Judicial ordena ampliar detención a colombianos que realizaron estudios en isla Santa Rosa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota