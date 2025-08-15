Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez sobre el BCR: "No vale la pena responderle"

El presidente del BCR, Julio Velarde, no tomó importancia a los cuestionamientos del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, quien descalificó la política monetaria de la institución.

Exactamente, Narváez indicó a RPP que el costo del dinero en el país es excesivamente alto, lo cual encarece el financiamiento para empresas como Petroperú y contribuye a sus pérdidas. Mencionó que la empresa que lidera, tiene "intereses elevados, bastante altos tomando esa tasa de referencia de política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva".

Cuando el mismo medio consulto a Velarde qué opinaba de dichas declaraciones, el economista prefirió el silencio. "No vale la pena responderle", indicó. Esto porque la deuda que mantiene Petro Perú está en dólares por lo que no se ve afectada por la tasa de referencia nacional.