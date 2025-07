Juliana Oxenford critica a Boluarte por adjudicarse logros económicos: "Quien se lleva los aplausos es Julio Velarde"

En una nueva edición de su programa Arde Troya, Juliana Oxenford criticó el mensaje presidencial que Dina Boluarte ofreció el pasado 28 de julio. La periodista señaló que Boluarte se adjudicó logros que no corresponden directamente a su gestión. Además, cuestionó la omisión de varias páginas del discurso y criticó a los congresistas por no señalar con la suficiente contundencia las falencias del mensaje a la Nación.

“Fue un monólogo cargado de mentiras y de logros que no puede adjudicarse, porque responden a cuestiones económicas. Ahí, quien se lleva los aplausos es el gran Julio Velarde. (…) Pero ella no tiene nada que demostrar. Se voló 16 hojas para leer la carta que el papa León XIV le había enviado. (…) Estaba todo preparado. Más aún con una presidenta que no tiene capacidad para improvisar: si no tiene un prompter o un cuaderno, no puede siquiera articular una frase. (…) Lo que queda ahora son las conclusiones. En el Congreso están bien suavecitos, dicen que le faltó hablar de seguridad ciudadana, del sector salud. Pero, a ver… un comentario enérgico (…) eso no lo hemos escuchado. (…) Así son las cosas”, indicó.

Oxenford recordó también los recientes episodios de manifestaciones ciudadanas ocurridos tras el discurso presidencial de Boluarte. La conductora de Arde Troya señaló que estas reacciones son muestra del descontento popular con el Gobierno y sostuvo que la mandataria debería responder ante este claro llamado de atención ciudadano.

“La gente se da cuenta. No somos idiotas. Muchos quieren salir a marchar, pero el descontento está ahí. Eso se notó ayer en el desfile de la avenida Brasil. ‘Asesina’, le gritaban. Pero ella salió por ahí como si se paseara en el papamóvil. (…) Pareciera que vive en un mundo paralelo, como si viviera en Júpiter o Saturno”, afirmó.