Vizcarra acude a la Corte IDH con medida cautelar para revertir su inhabilitación por el Congreso

El expresidente Martín Vizcarra reveló que ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), indicando ser víctima de "cálculo político" por parte del Tribunal Constitucional (TC) por no suspender las inhabilitaciones que se aprobaron en su contra. Según reveló en entrevista con Exitosa, Vizcarra Cornejo busca que sus inhabilitaciones queden suspendidas.

"Yo ya presenté a la Corte IDH la acción de amparo, en estos casos se demora entre 4 a 5 años por la cantidad acciones de amparo que reciben. Además, recién he presentado la medida cautelar este año y esto no te levanta la inhabilitación, si no la suspende. Y esto podría ocurrir antes de las elecciones", precisó.

PUEDES VER: Renuncia de la secretaria general de la JNJ confirmaría ilegalidad de la resolución que reponía a Patricia Benavides

Según explicó el exmandatario, él ya sabía que el TC había votado contra el pedido para que le levanten la inhabilitación, pero como los magistrados tenían conocimiento de que iría a la Corte IDH, decidieron no darle la resolución. "Por orden de la presidenta no hicieron pública la resolución", indicó.

Además, Vizcarra Cornejo precisó que el TC decidió sacar la resolución solo cuando el pedido de prisión preventiva del fiscal Germán Juárez Atoche estaba a punto de ser infundado, por lo que calificó dicho proceso de "descabellado", pues no tenía fundamentos. "En todo hay cálculo político", sostuvo.

¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra?

El expresidente es acusado de presuntamente cometer delitos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, al recibir sobornos entre 2011 y 2014 para favorecer a empresas relacionadas al Club de la Construcción con licitaciones a los proyectos Irrigación Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Se presumen que recibió 2.3 millones de soles en sobornos.