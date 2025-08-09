Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

El abogado Humberto Abanto anunció que este lunes presentará ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien acusa de incurrir en los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Según Abanto, Espinoza habría incumplido resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la Corte Suprema que ordenan reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema.

"El día lunes la señora Delia Espinoza va a tener una denuncia constitucional mía por abuso de autoridad y por prevaricato (...) lo hace con único propósito de acusar a la defensa, usa el poder público para perjudicar a las personas que ella desea", señaló para Canal N.

Además, Abanto sostuvo que la actual titular del Ministerio Público ha actuado por "rencillas personales" y denunció que se dividió indebidamente una carpeta fiscal para derivar parte del caso a una fiscalía provincial, lo que califica como un acto de hostigamiento contra la defensa de Benavides.

En tanto, esta denuncia de Abanto buscará que el Parlamento investigue y eventualmente sancione a Espinoza. Cabe recordar que Benavides fue apartada de su puesto en medio de un escándalo que involucró presuntos actos de trabas a investigaciones contra su entorno cercano, así como decisiones cuestionadas en casos de alto perfil. Las diligencias de la Fiscalía y la JNJ apuntan a que habría utilizado su cargo para proteger intereses personales y a políticos.

JNJ insiste al Congreso reponer a Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio al presidente del Congreso, José Enrique Jerí, en el que denuncia el “reiterado incumplimiento” de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Delia Espinoza, respecto a su resolución del 12 de junio que ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema. Según el documento, la conducta de la Fiscalía representa una omisión “flagrante e injustificada”, que daña el principio de autoridad y genera inestabilidad institucional.

La JNJ reafirma que Benavides ya cumplió los 60 días de suspensión y no existe base legal para continuar impidiendo su retorno. El órgano advierte que seguir dilatando su reincorporación podría agravar la inseguridad jurídica y debilitar el control constitucional sobre la carrera fiscal.