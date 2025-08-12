Peruanos de Santa Rosa de Loreto rechazan acto de Daniel Quintero al izar bandera colombiana en su territorio

Quintero publicó un video donde revela que fue él quien izó la bandera colombiana en territorio peruano. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: difusión.

Quintero publicó un video donde revela que fue él quien izó la bandera colombiana en territorio peruano. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: difusión.

En Santa Rosa de Loreto ubicada en el río Amazonas, en la frontera con Colombia y Brasil, un nuevo episodio reavivó las tensiones limítrofes y diplomáticas. Daniel Quintero, candidato presidencial colombiano difundió un video en sus redes sociales donde se le observa izando una bandera colombiana en territorio peruano, un gesto que ha generado reacciones y rechazo por parte de autoridades y pobladores peruanos.

En el video, Quintero enfatiza con voz firme. “No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria. Es mi bandera y la izo aquí en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano”. Estas palabras, para el ex alcalde Iván Yovera evidencian la carga simbólica del acto y una total falta de respeto enmarcada en una reivindicación territorial clara.

Antes de que el video fuera difundido por Quintero, en una entrevista en un medio colombiano le consultaron sobre si él fue quien colocó la bandera, por lo que respondió lo siguiente: “A mí se me imputa de todo. Santa Rosa es colombiana y esa bandera se veía hermosa allá”. Sin embargo, nuevamente se le insistió con la pregunta y evitó reconocer su responsabilidad pero reafirmando el mensaje. “No, con eso confirmo que se veía hermosa allá”.

Por ello, la identidad del responsable del izamiento era incierta y solo se conocía que un grupo de transportistas fluviales peruanos habrían increpado desde un bote a ciudadanos colombianos que se alejaban en otra embarcación cerca donde estaba izada la bandera de Colombia.

Dispuestos al territorio nacional

Sobre este hecho, un transportista poblador de Santa Rosa manifestó sentirse ofendido al enterarse que fue Quintero. “Como peruanos nos sentimos ofendidos. Negó que haya sido él. Cuando se estaba retirando de Leticia ahí fue publicado en sus redes sociales”. Además, considera que Quintero no aceptó su culpabilidad en la entrevista por temor. "La gente de Leticia no respalda su actitud, también tenemos el respaldo de Tabatinga”, expresó Jorge García.

Respecto a las posibles consecuencias si Quintero llegara a la presidencia y cumpliera con su declaración sobre Santa Rosa de Loreto, el transportista afirmó: “Si llegara a pasar, nosotros estamos dispuestos a defender nuestro territorio, pero sería de la mano con las Fuerzas Armadas”.

Autoridades peruanas continúan reforzando la frontera. Créditos: Yazmín Araujo / La República.





Asimismo, el transportista comentó que, tras el incidente, la Marina de Guerra del Perú ha reforzado el patrullaje en la frontera, en el río Amazonas. También hay despliegue militar y policial en Santa Rosa de Loreto. “Algo tenía que pasar para que despierten estas autoridades. Algunos les damos gracias a Petro desde que pronunció a Perú", sostuvo.

Por su parte, Joel Armas, chef y poblador de Santa Rosa de Loreto, expresó su indignación ante la acción de Quintero. “Primero una falta de respeto al Perú. No sé qué es lo que está buscando. Es una manera de llamar la atención para que voten por él”.

Sobre la defensa de su tierra, Armas afirmó con determinación y patriotismo. “Estaría esperando y dispuesto a lo que venga. Defender a Santa Rosa sería como defender a mi casa, donde nadie puede entrar. Yo sacaría cara y pecho por Santa Rosa, a pesar de que tengo amigos en Leticia, tengo que defender lo que es nuestro", expresó.

Cancillería se pronuncia

Por su parte, la Cancillería peruana calificó la acción como “innecesaria” y enfatizó que “no contribuye a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”. Asimismo, hizo un llamado a priorizar el diálogo y la cooperación para resolver las diferencias territoriales sin provocar conflictos.