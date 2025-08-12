HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
EN VIVO

Rafael López Aliaga y su estrategia: Lo mejor de Sin Guion, Arde Troya y DHAD | En Modo Reacción

Política

Peruanos de Santa Rosa de Loreto rechazan acto de Daniel Quintero al izar bandera colombiana en su territorio

Luego de que el candidato colombiano difundiera un video izando una bandera en territorio peruano, ciudadanos de Santa Rosa de Loreto expresan su rechazo y disposición a defender su tierra.


Quintero publicó un video donde revela que fue él quien izó la bandera colombiana en territorio peruano.
Quintero publicó un video donde revela que fue él quien izó la bandera colombiana en territorio peruano. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: difusión.

En Santa Rosa de Loreto ubicada en el río Amazonas, en la frontera con Colombia y Brasil, un nuevo episodio reavivó las tensiones limítrofes y diplomáticas. Daniel Quintero, candidato presidencial colombiano difundió un video en sus redes sociales donde se le observa izando una bandera colombiana en territorio peruano, un gesto que ha generado reacciones y rechazo por parte de autoridades y pobladores peruanos.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el video, Quintero enfatiza con voz firme. “No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria. Es mi bandera y la izo aquí en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano”. Estas palabras, para el ex alcalde Iván Yovera evidencian la carga simbólica del acto y una total falta de respeto enmarcada en una reivindicación territorial clara.

Puedes ver: Reniec intensifica el registro de peruanos en Santa Rosa de Loreto en medio de tensión con Colombia: suman más de 300 trámites de identificación

lr.pe

Antes de que el video fuera difundido por Quintero, en una entrevista en un medio colombiano le consultaron sobre si él fue quien colocó la bandera, por lo que respondió lo siguiente: “A mí se me imputa de todo. Santa Rosa es colombiana y esa bandera se veía hermosa allá”. Sin embargo, nuevamente se le insistió con la pregunta y evitó reconocer su responsabilidad pero reafirmando el mensaje. “No, con eso confirmo que se veía hermosa allá”.

Por ello, la identidad del responsable del izamiento era incierta y solo se conocía que un grupo de transportistas fluviales peruanos habrían increpado desde un bote a ciudadanos colombianos que se alejaban en otra embarcación cerca donde estaba izada la bandera de Colombia.

Dispuestos al territorio nacional

Sobre este hecho, un transportista poblador de Santa Rosa manifestó sentirse ofendido al enterarse que fue Quintero. “Como peruanos nos sentimos ofendidos. Negó que haya sido él. Cuando se estaba retirando de Leticia ahí fue publicado en sus redes sociales”. Además, considera que Quintero no aceptó su culpabilidad en la entrevista por temor. "La gente de Leticia no respalda su actitud, también tenemos el respaldo de Tabatinga”, expresó Jorge García.

Respecto a las posibles consecuencias si Quintero llegara a la presidencia y cumpliera con su declaración sobre Santa Rosa de Loreto, el transportista afirmó: “Si llegara a pasar, nosotros estamos dispuestos a defender nuestro territorio, pero sería de la mano con las Fuerzas Armadas”.

Autoridades peruanas continúan reforzando la frontera. Créditos: Yazmín Araujo / La República.<br><br>

Autoridades peruanas continúan reforzando la frontera. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Asimismo, el transportista comentó que, tras el incidente, la Marina de Guerra del Perú ha reforzado el patrullaje en la frontera, en el río Amazonas. También hay despliegue militar y policial en Santa Rosa de Loreto. “Algo tenía que pasar para que despierten estas autoridades. Algunos les damos gracias a Petro desde que pronunció a Perú", sostuvo.

Puedes ver: Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

lr.pe

Por su parte, Joel Armas, chef y poblador de Santa Rosa de Loreto, expresó su indignación ante la acción de Quintero. “Primero una falta de respeto al Perú. No sé qué es lo que está buscando. Es una manera de llamar la atención para que voten por él”.

Sobre la defensa de su tierra, Armas afirmó con determinación y patriotismo. “Estaría esperando y dispuesto a lo que venga. Defender a Santa Rosa sería como defender a mi casa, donde nadie puede entrar. Yo sacaría cara y pecho por Santa Rosa, a pesar de que tengo amigos en Leticia, tengo que defender lo que es nuestro", expresó.

Cancillería se pronuncia

Por su parte, la Cancillería peruana calificó la acción como “innecesaria” y enfatizó que “no contribuye a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”. Asimismo, hizo un llamado a priorizar el diálogo y la cooperación para resolver las diferencias territoriales sin provocar conflictos.

Notas relacionadas
Reniec intensifica el registro de peruanos en Santa Rosa de Loreto en medio de tensión con Colombia: suman más de 300 trámites de identificación

Reniec intensifica el registro de peruanos en Santa Rosa de Loreto en medio de tensión con Colombia: suman más de 300 trámites de identificación

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

RMP rechaza retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema: "¿Acaso ella será imparcial?"

LEER MÁS
Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

Patricia Benavides regresó a la Fiscalía en medio de cuestionamientos en su contra

LEER MÁS
Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

LEER MÁS
César Acuña expulsa a Juan José Fort tras revelarse cobros irregulares en concursos de Procompite valorizados en S/58 millones

César Acuña expulsa a Juan José Fort tras revelarse cobros irregulares en concursos de Procompite valorizados en S/58 millones

LEER MÁS
Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota