Martín Vizcarra no podrá participar de las Elecciones 2026: Congreso oficializa su inhabilitación por diez años

El Congreso oficializó, por medio de una publicación en el diario El Peruano, la inhabilitación de la función pública por 10 años contra Martín Vizcarra por el cierre del Congreso en el 2019.

"Inhabilitar por diez (10) años para el ejercicio de la función pública al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú", se lee en la resolución firmada por Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, y Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Parlamento.

La oficialización se da tras la votación del 11 de junio, fecha en la que con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones se aprobó la sanción contra el expresidente.

Al respecto, el expresidente Martín Vizcarra le respondió al Parlamento. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Vizcarra criticó la decisión de los legisladores y mencionó que debe ser la ciudadanía quien decida en las urnas si debe ser elegido como presidente o no.

"El Congreso vuelve a inhabilitarme. Por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa.

Martín Vizcarra: así votaron las bancadas por su inhabilitación

La moción contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Honor y Democracia y parte de los congresistas no agrupados. Mientras que el grupo de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo votó en contra y se abstuvo.