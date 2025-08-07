Diealis preocupó a sus seguidores en una de sus últimas emisiones en vivo en Kick. El streamer se encontraba acompañado de Angye Zapata, disfrutando de una cena en un restaurante en Miraflores, cuando un hombre interrumpió el momento. La transmisión se cortó abruptamente y, minutos después, se vio al creador de contenido subir a una patrulla policial. El incidente causó especulación entre los usuarios, quienes sugirieron que el influencer habría sido confrontado por la pareja sentimental de la modelo.

Ahora, en su reciente transmisión en Kick, Diealis se pronunció sobre lo sucedido. Además, aprovechó en agradecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) por resguardarlo y reveló que no volverá a caminar por las calles sin personal de seguridad, algo que sorprendió a sus seguidores.

Streamer Diealis agradece a la PNP por resguardarlo

Aunque el streamer peruano Diealis explicó que no brindará detalles sobre lo ocurrido en el restaurante con la modelo Angie Zapata, aprovechó para agradecer la intervención de la Policía Nacional y al escuadrón de emergencia Sur 1. El rápido actuar de los agentes de la policía permitió que el influencer no corriera riesgo alguno.

"Quiero agradecer bastante a la Policía Nacional del Perú y al escuadrón de emergencia Sur 1, sobre todo a ellos que realmente, como se dieron cuenta, actuaron demasiado rápidos. Estoy agradecido con ellos. Llegaron, cerraron todo, me apoyaron, me llevaron e hicieron que esté muy bien. De ahí lo demás no quiero hablar del tema porque yo sé que soy un chico polémico, pero en estos casos no quiero mencionarlo porque no quiero que mi contenido se base en polémica", comentó.

Además, mencionó que ahora caminará por las calles con un personal de seguridad, lo que causó sorpresa entre sus seguidores.

"Si me ven en la calle, ahora voy a estar siempre con seguridad porque tengo que aprender. Por más que yo sé que no tengo roche con nadie, porque la verdad nunca tengo roche con nadie. Yo soy un brother bien pacifista y tranquilo. Igual, aunque tengo una personalidad tranquila, pueden pasar muchas cosas y por eso prefiero caminar con seguridad siempre", señaló