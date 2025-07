Victor Zanabria, jefe de la Policia Nacional del Perú, es captado en fiesta clandestina en vísperas de Fiestas Patrias

Víctor Zanabria, jefe de la PNP, fue una de las principales figuras captadas en la fiesta no autorizada de la Policía | Composición: LR.

En la madrugada del domingo 27 de julio, mientras el país ingresaba al feriado por Fiestas Patrias, los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), encabezados por el comandante general Víctor Zanabria Angulo, participaron en una fiesta clandestina. Y es que, según detalló Panorama, el programa que publicó el reportaje de esta reunión policial, este evento no contaría con carácter oficial ni autorización ministerial. El evento se realizó en un salón de eventos del distrito de Chorrillos y estuvo animado por la conocida Orquesta Candela.

La celebración, de tono privado y festivo, reunió a jefes de unidades élite de la PNP, todos vestidos con uniforme de gala y acompañados de sus parejas. Según las imágenes difundidas en un reportaje televisivo, el evento no fue anunciado públicamente ni reconocido como parte de la agenda institucional, lo que lo convierte en una reunión de carácter clandestino. Esto ocurre en una fecha donde, tradicionalmente, las máximas autoridades policiales deben estar en situación de alerta.

A pesar de no tratarse de una actividad protocolar, como lo sería el almuerzo oficial con la presidenta el 29 de julio tras la Parada Militar, el dominical mostró que se llegaron a detectar varios vehículos oficiales y personal de seguridad del Estado para movilizar a los invitados. Los automóviles con placas del Estado fueron registrados en las inmediaciones del local.

Consultados durante la cobertura del reportaje, ningún oficial presente confirmó si se trataba de una reunión oficial. Por el contrario, varios generales evitaron responder las preguntas de los periodistas y abandonaron el lugar por salidas alternas, mientras los vehículos del Estado se retiraban discretamente del lugar. En un momento, uno de los reporteros intentó obtener descargos directos del general Zanabria. Su intento no tuvo éxito y no se pudieron consignar declaraciones de su parte al cierre del reportaje.

Policía Nacional del Perú sería investigada por este suceso

Tras la difusión de las imágenes, algunas fuentes del Ejecutivo consultadas por el programa dominical que se iniciará una investigación interna para determinar las responsabilidades del caso. Se espera que la participación de funcionarios de alto rango, así como el posible uso de recursos públicos con fines privados, sea evaluada con la rigurosidad del caso.

Del mismo modo, fuentes cercanas del Ministerio del Interior señalaron a Panamericana que existía una orden explícita de no realizar celebraciones no autorizadas durante estas fechas. No obstante, esta disposición habría sido ignorada por el alto mando policial. La presencia de la Orquesta Candela también fue confirmada, un elemento que evidenciaría la magnitud del evento y su planificación previa. Lejos de tratarse de un encuentro informal entre colegas, se trató de una fiesta a gran escala con música en vivo, trajes de gala y participación masiva de altos funcionarios uniformados. Todo esto ocurrió en medio del silencio institucional.

Vale mencionar que la Policía Nacional del Perú publicó una foto en X (antes Twitter) una fotografía donde aseguraban que el evento se trataba de una cena de gala por Fiestas Patrias. Sin embargo, las imágenes capturadas muestran un evento que dista de la sobriedad de una comida nocturna entre colegas.