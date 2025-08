Rosa María Palacios sobre alianzas políticas y partidos del Congreso: "Nadie quiere asociarse con ellos"

En la última edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios comentó sobre las alianzas políticas con miras a las elecciones generales 2026 y de como ningún partido político ha buscado una coalición con las 10 agrupaciones políticas que cuenta con representación en el Congreso de la República, y en la misma línea, ellos tampoco han recurrido a un pacto electoral con otros partidos.

"Usted tiene 37 opciones. Los 10 partidos que están en el Congreso no va ninguno en alianza. O sea, por estos no solos, van a morir solos. Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular. Nadie quiere asociarse, ni ellos con nadie, ni nadie con ellos. Los 10 partidos que están en el Congreso, como siempre les digo, por estos no, esos van solos", comentó.

Palacios advirtió que en los próximos comicios electorales, los partidos buscarán fragmentar el voto con el objetivo de pasar apenas la valle de 5%, lo que asegura su inscripción y lo que generará una oferta electoral muy dispersa. Señala, además, que la segunda vuelta presidencial será inevitable y que el Congreso tendrá "una cantidad enorme de postulantes".

"La idea es fragmentar el voto. La idea es ir con mucha votación de menos del 5% para que queden dos o tres partidos. De hecho, quedan dos candidatos a la presidencia. Eso ya lo sabemos. Nadie va a sacar más del 50% de la votación en primera vuelta. No, no hoy, por lo menos. Entonces, va a haber segunda vuelta. De todas maneras, eso es más o menos claro, pero para el Congreso lo que tenemos es una cantidad enorme de postulantes", indicó.

Entrevista con Gustavo Gorriti

Durante el programa, Rosa María Palacios entrevistó al periodista Gustavo Gorriti, quien cuestionó a Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, tras citarlo a declarar ante la Comisión Investigadora de Acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht que él preside. Gorriti calificó como un intento de cambiar la narrativa de los hechos ante la gente, tal y como ocurrió en Guatemala

"Lo fundamental acá es enfrentar decididamente –y eso creo que tenemos que hacerlo con más intensidad y más frecuencia– la contra narrativa desinformadora de los bribones que intentan cambiar por completo la historia como la que hicieron en Guatemala, por ejemplo, los bribones aparezcan como víctimas, y aquellos que investigaron los casos, aquellos que los llevaron a la justicia, sean perseguidos como malhechores", comentó Gorriti.

Gustavo Gorriti hizo un recuento de los años que lleva dedicado al periodismo de investigación y de como ha enfrentado a muchas personas que perteneces a grandes esferas de poder. Además, comentó que muchas de estas tenían la capacidad de hacerle daño y algunos intentaron hacerlo.

"Llevo 40 y tantos años dedicados al periodismo, al periodismo de investigación. Fundamentalmente, he enfrentado a mucha gente. No lo he buscado, pero ha estado dentro de lo que inevitablemente trajo el ejercicio del periodismo de investigación. He enfrentado a mucha gente muy poderosa y algunos de ellos con mucha capacidad de hacer daño. Algunos han intentado hacerlo", comentó.