Gustavo Gorriti responde a Alejandro Muñante tras citarlo a declarar al Congreso: "No concurriré a su viciada comisión"

Fuerte respuesta. El periodista Gustavo Gorriti envió un oficio al congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) explicándole por qué no asistirá a su citación para declarar ante la Comisión Investigadora de Actos Vinculados entre la Empresa Odebrecht y el Estado, que preside el legislador. Gorriti sostuvo que la comisión se encuentra viciada y que su citación forma parte de una estrategia para amedrentar su labor periodística, más que para investigar a fondo el caso.

"Como periodista y como ciudadano, me queda muy claro lo que debo hacer, empezando por mi respuesta. No concurriré a su viciada comisión ni menos declararé en ella. Si ustedes deciden apelar a la fuerza para conducirme a comparecer, solo expresaré mi protesta por el atropello que cometan contra la libertad de prensa y mi orgullo por defender, hasta donde sea necesario y al precio que haya que enfrentar, el periodismo libre al servicio de los pueblos y de la democracia", señaló.

Gorriti fue citado para compartir “la información que posea sobre los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz […] en su condición de fundador y/o director de IDL-Reporteros”. Al respecto, el periodista afirmó que dicha información es pública y que no tiene por qué vulnerar la privacidad de sus fuentes, ya que protegerlas forma parte esencial de su labor.

"Debo decirle que, como periodista, la información sobre asuntos de importancia que consigo, confirmo y corroboro es publicada en IDL-Reporteros, cuyo acceso es abierto a todos, sin restricciones. Ahí puede encontrar usted, o cualquier persona, lo mucho que hemos publicado sobre el caso Lava Jato en su conjunto y, dentro de ello, sobre los procesos de colaboración eficaz o delación premiada corporativa. (...) Si quiere conocer lo que IDL-R sabe sobre el proceso de colaboración eficaz corporativo, lea IDL-Reporteros. Ahí está lo que conocemos y que no necesita nuestros comentarios, pues está escrito y publicado luego de un exhaustivo proceso de reportaje, edición y corroboración", indicó.

Gustavo Gorriti recordó que Renovación Popular, partido de Muñante, es investigado en el caso Lava Jato

Además de rechazar su citación, Gorriti le recordó a Muñante, a través de la misiva, que su partido, Renovación Popular, también se encuentra investigado por el caso Lava Jato. Como se sabe, la organización es indagada por presuntos aportes recibidos entre 2011 y 2014, cuando aún se llamaba Solidaridad Nacional. El periodista también cuestionó la legitimidad de la comisión, señalando que uno de sus asesores de confianza es el abogado Luis Pacheco Mandujano, defensor de dos procesados en el mismo caso Lava Jato.

PUEDES VER: Florentino Pérez embarga 315 millones a Perú por disputa con el Metro de Lima

"Su 'investigación' está medularmente viciada por hechos insoslayables. Para empezar, señor Muñante: usted investiga un aspecto muy importante del caso Lava Jato. Pero, ¿sabe usted o no que su partido, Renovación Popular, está siendo investigado dentro de ese mismo caso? Tiene que saberlo, ¿verdad? ¿Le importó lo que significa ese fundamental conflicto de interés en la ‘investigación’ que dirige? Solo eso es descalificador. Pero no les importa a ustedes. Por el contrario, parece darles más energías en un esfuerzo que no busca revelar la verdad de los hechos, sino encubrirlos", afirmó.

El periodista también recordó que Rafael López Aliaga, líder del partido de Muñante, es investigado por lavado de activos, lo que —según señaló— también comprometería la imparcialidad de la comisión. "Su partido, o movimiento político, Renovación Popular, tiene como líder a Rafael López Aliaga, quien es, a su vez, investigado por lavado de activos en relación con hechos revelados en la investigación de los Panama Papers, en la que intervino IDL-Reporteros y a partir de la cual se sacó a la luz el caso de López Aliaga. (...) ¿Puede el lugarteniente de un desinformador y calumniador desenfrenado pretender siquiera un mínimo de imparcialidad en este caso? ¿Pueden los seguidores de personas procesadas por el caso Lava Jato investigarlo con un mínimo de objetividad?", cuestionó.