Gobierno deja a su suerte a Machu Picchu: turistas esperan hasta tres días por una entrada

La experiencia de visitar Machu Picchu se ha convertido en una travesía frustrante para miles de turistas. La venta de entradas, que debería ser un trámite simple, obliga a muchos a esperar hasta tres días en Aguascalientes para conseguir un boleto. Las fallas en el sistema y el abandono del Gobierno agravan el problema.

Desde hace meses, gremios turísticos del Cusco han advertido que la plataforma oficial del Ministerio de Cultura es deficiente. A esto se suma la venta presencial en ventanilla, que ha sido capturada por redes de reventa que operan impunemente frente a las autoridades. Las quejas se acumulan, pero el Ejecutivo guarda silencio.

El Ministerio de Cultura firmó compromisos para mejorar el acceso a la ciudadela inca. Sin embargo, no se ha avanzado en una plataforma segura, ni se han hecho las inversiones prometidas en el centro de visitantes ni en la infraestructura de control de ingresos. La consecuencia es una caída constante en la llegada de turistas y una percepción de desgobierno.

Mientras tanto, el turismo, uno de los motores económicos del Cusco, está siendo golpeado con fuerza. Las agencias pierden reservas, los operadores advierten cancelaciones y los visitantes se quejan públicamente del maltrato y la improvisación. Pero ni el ministro de Cultura ni la presidenta Dina Boluarte han respondido.

Juan Stoessel, vicepresidente de la CARTUC : “El Ministerio de Cultura es responsable del caos”

Desde la Cámara de Turismo del Cusco, su vicepresidente, Juan Stoessel, ha sido enfático en señalar que el principal problema en Machu Picchu es la falta de gestión del Gobierno. Asegura que el sistema de venta de entradas ha sido entregado a operadores ineficientes que no conocen el territorio ni las necesidades del sector. El resultado es un sistema inestable, sin criterios técnicos y sin capacidad de atender la demanda.

Stoessel recuerda que el Ejecutivo asumió compromisos concretos, como la eliminación de la venta en ventanilla y la implementación de una plataforma única digital. Ninguno se ha cumplido. Además, la venta presencial ha sido copada por mafias que revenden entradas a precios elevados, mientras los turistas hacen colas interminables sin garantía de conseguir un boleto.

“Ya estamos en agosto, en plena temporada alta, y seguimos con el mismo problema (...) No entiendo cómo pueden tratar así al turista. Hacen colas de tres días (...) ¿Qué hacen el ministro de Cultura y la viceministra de Turismo? No hay excusas. O son incapaces o no les importa (...) Se firmaron compromisos para eliminar la venta en ventanilla y crear una plataforma única. Ninguno se ha cumplido", comentó.

El empresario también critica que no se haya avanzado en el centro de visitantes, una obra clave para ordenar el flujo turístico. El retraso revela, según dice, una total falta de voluntad política para proteger uno de los destinos más importantes del país. Añade que el daño a la imagen internacional del Perú es enorme y afecta no solo a Cusco, sino a toda la marca país.

Desde su perspectiva, el Estado ha abandonado Machu Picchu. Ni el Ministerio de Cultura ni la Presidencia de la República han ofrecido soluciones reales. Stoessel exige que se tomen decisiones técnicas, no populistas, y que se respete al sector turismo como una fuente de empleo y desarrollo para miles de familias cusqueñas.

Livia Huari: “El sistema es arbitrario y está afectando nuestras ventas”

Livia Huari, guía profesional e integrante de la Asociación de Operadores Oficiales de la Red de Camino Inca (ASOORCIC), denuncia que las fallas en el sistema de reservas están afectando directamente a las agencias que operan el acceso a Machu Picchu y el Camino Inca. Los usuarios no pueden planificar su visita con anticipación, pues las fechas aparecen como no disponibles, pero se habilitan arbitrariamente un día antes. Esto genera incertidumbre y desconfianza.

Además, Huari advierte que el Ministerio de Cultura ha impuesto nuevas restricciones que no han sido debidamente comunicadas. Una de ellas es la limitación del segundo día de ingreso al Camino Inca, lo que trastoca itinerarios ya vendidos y genera la cancelación de reservas. Las agencias, que programan con meses de anticipación, han tenido que explicar cambios de último minuto a sus clientes sin respaldo oficial.

“Muchos pasajeros no quieren viajar porque no quieren adicionar un día más. Entonces ahí ya nos está perjudicando las ventas, los ingresos que debería haber para la empresa (...) El ministro de Cultura, el director, no da la cara. Simplemente, nosotros vamos a reclamar (...) Lo único que nosotros ahorita estamos haciendo las demandas es mediante un abogado", precisó

Livia Huari alertó que las ventas han caído entre 40% y 45% en los últimos meses. La combinación de sistemas defectuosos, decisiones sin sustento técnico y ausencia de canales claros para resolver problemas está golpeando al turismo formal. Mientras tanto, las autoridades solo ofrecen excusas o culpan a errores técnicos, sin asumir ninguna responsabilidad.