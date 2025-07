Dina Boluarte: criminalización de las protestas y victimización, un discurso para el bostezo

proyectos de los 19 ministerios para el último tramo de su mandato.

Polémico e innecesariamente extenso. A las 11:13 a.m. de ayer, la presidenta Dina Boluarte dio inicio a su mensaje por Fiestas Patrias, luego de que el investigado presidente del Congreso, José Jerí, le cediera la palabra. Lo que siguió fue la lectura de un monólogo de cuatro horas y once minutos titulado “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”, que terminó por confirmar lo contrario: la persistente desconexión del Ejecutivo con la realidad del país.

Lejos de ofrecer una reflexión sobre la crisis política y social que marcó su llegada al poder, Boluarte eligió empezar su intervención atacando. En lugar de reconocer su responsabilidad por las 49 muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, calificó de “golpistas” a quienes se movilizaron en su contra.

“Se construyó una narrativa, un relato, por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos, fuimos los victimarios”, dijo la mandataria.

Estas palabras generaron indignación entre congresistas de izquierda como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, quienes protestaron levantando carteles con frases que reflejaban el 98 % de desaprobación que registra Boluarte.

“El pueblo no se rinde”, “Justicia para el pueblo” y “Dina, el pueblo te repudia” fueron los lemas que se veían en polos y pancartas que sostuvieron los parlamentarios Quispe y Quito, quienes se pararon por unos minutos en el centro del Hemiciclo. Por su parte, la legisladora Ruth Luque mostró la imagen de una de las víctimas de la represión en Ayacucho.

Mientras tanto, en las calles de Lima y el interior del país, se registraban nuevas protestas contra Boluarte. Los manifestantes llegaron a Plaza Dos de Mayo y Plaza Castilla. La Policía intentó bloquearlos, pero lograron avanzar hasta el Puente Caquetá. Luego se dirigieron al Congreso por la vía Evitamiento.

Al llegar a la avenida Abancay, la Policía cerró el paso peatonal. Se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, que dejaron al menos dos policías heridos. Participaron en estas movilizaciones la Alianza Nacional de Transportistas, la Federación Universitaria de San Marcos, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, y comerciantes de Mesa Redonda, Las Malvinas y Gamarra.

En medio de la protesta, Jerí tuvo que poner orden ante la creciente tensión en el Congreso. A pesar de las reacciones, la presidenta optó por mantener una línea de negación, minimizando las protestas que han marcado su mandato.

“No se trató de conflictos sociales. Fueron ofensivas políticas destinadas a destruir el Estado constitucional y socavar el Gobierno”, aseguró

“Por mi profundo amor a nuestra patria renuncié a continuar un proyecto político que conducía al Perú bajo un lema que se puso en práctica: ‘Ahora sí, guerra civil’ y que ‘en el Perú deben correr ríos de sangre’”, añadió.

Dina Boluarte: ministros se quedan dormidos en el discurso

El mensaje fue excesivamente largo: 97 páginas leídas durante más de cuatro horas. La duración, el tono repetitivo y la falta de anuncios relevantes generaron tedio incluso entre sus ministros. Sin autocrítica ni nuevos planteamientos, el mensaje reforzó la percepción de un gobierno distante y aferrado a un libreto agotado. Nuestros fotorreporteros capturaron al ministro de Salud, César Vásquez, dormitando. Lo mismo ocurrió con el vocero presidencial, Freddy Hinojosa.

Boluarte no solo calificó de “golpistas” a los manifestantes, sino que también tildó de “violencia” cualquier reclamo contra su gestión, incluso los pacíficos.

“Quiero decirles a quienes votaron en las elecciones del 2021, que no ha sido esta presidenta la que pretendió quebrar el Estado constitucional para ubicar al Perú en el sendero de la destrucción y el fracaso”, sostuvo. Sin embargo, hubo 15 páginas que Boluarte decidió no leer. No se ha explicado oficialmente el motivo, pero se sabe que ese contenido hacía referencia a los proyectos de los 19 ministerios para el último año de gestión.

Entre las frases que Boluarte omitió, destacaba una promesa clave: “Trabajar de manera transparente y sin cometer actos de corrupción. Hoy puedo decirle al país que lo he cumplido.” Una línea que prefi rió no pronunciar en voz alta, pues ella misma y su Gobierno se encuentran envuelto en investigaciones fiscales como los casos Qali Warma, Los Dinámicos

del Centro, Cirugías, entre otros.

También evitó leer partes que arremetían contra el Poder Judicial. Aunque el texto hablaba de una reforma del sistema, el tono sugería una defensa personal frente a las investigaciones que la involucran.