Juliana Oxenford sobre lista 2 a la Mesa Directiva del Congreso: “Estoy segura de que no ganará”

Juliana Oxenford, en su programa Arde Troya, comentó acerca de la próxima elección de la Mesa Directiva a realizarse este sábado 26 de julio. Al respecto, descartó que la lista 2, encabezada por el congresista José Cueto, tenga posibilidades de ganar, pues la lista 1 tiene el respaldo de la mayoría de bancadas.

Respecto a la lista 2, conformada por: Presidencia: José Cueto Aservi (Honor y Democracia); Primera Vicepresidencia: Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Democrático Popular; Segunda Vicepresidencia: Javier Padilla Romero (Honor y Democracia) y Tercera Vicepresidencia: Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), Oxenford mencionó: "¿Esta lista 2 tiene algún tipo de posibilidad? Creo yo que no, personalmente. Mañana son las elecciones y la Mesa Directiva que quede tendrá que trabajar hasta que se estrena la bicameralidad en el 2026. Costará bastante dinero".

En tanto, sobre la lista 1, liderada por José Jerí, consideró que es la que resultará elegida por incluir a las principales bancadas del Congreso, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, en sus filas. "Esto es gravísimo. Él va a ser el próximo presidente del Congreso. Para mí no hay duda. Él es de Somos Perú, un partido que prácticamente no existe, pero APP no se iba a lanzar porque ya han tenido dos presidentes consecutivos (Alejandro Soto y Eduardo Salhuana)", anotó.

En ese sentido, resaltó la relevancia del cargo que podría liderar José Jerí, pues al no haber vicepresidente es el líder del Parlamento quien sucede al jefe de Estado. "Si Dina Boluarte se muere, si la vacan... quien pasa a reemplazarla y se convierte en presidente de la República es quien lidera el Congreso. De pronto pasa y tenemos a un acusado por presunta violación como presidente del Perú", explicó.

¿Cuáles son las listas que postulan a la presidencia del Congreso?

La primera lista en oficializarse fue la liderada por José Jerí, legislador de Somos Perú. Posteriormente, se presentó la encabezada por José Cueto de Honor y Democracia.

Lista 1:

•Presidencia: José Jeri Oré (Somos Perú)

•Primera Vicepresidencia: Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular)

•Segunda Vicepresidencia: Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre)

•Tercera Vicepresidencia: Ilich López Ureña (Acción Popular)

Lista 2:

•Presidencia: José Cueto Aservi (Honor y Democracia)

•Primera Vicepresidencia: Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Democrático Popular)

•Segunda Vicepresidencia: Javier Padilla Romero (Honor y Democracia)

•Tercera Vicepresidencia: Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú)

De la lista 1, si se toman en cuenta los votos de Somos Perú, Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular y APP hay 67, la cantidad suficiente para ganar la elección de la nueva Mesa Directiva.