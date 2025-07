Testigo Maritza Sánchez asegura que Dina Boluarte sí se reunió con empresario investigado por entregar S/150.000 no declarados

Martiza Sánchez, integrante de la campaña de Dina Boluarte en 2021, aseguró que la hoy presidenta se reunió con el empresario Eduvigis Beltrán, señalado por presuntamente haber entregado S/150.000 no declarados. Sánchez afirmó que comenzó a colaborar en la campaña tras el pase de Boluarte y Pedro Castillo a la segunda vuelta electoral. En ese contexto, la excolaboradora indicó que Boluarte cumplía un rol similar al de una tesorera y se encargaba de recibir los aportes de campaña.

“Dijeron que en la reunión hubo tres personas. (…) Yo estaba en un extremo del escritorio, con el cuaderno amarillo abierto. Niegan la reunión, pero el señor Eduvigis Beltrán estaba presente, la señora Marcela Saldarriaga estaba a su lado y, frente a ellos, se encontraba la persona que hoy está en Palacio de Gobierno (Dina Boluarte)”, mencionó. Además, entregó supuestos documentos escritos durante ese encuentro.

La testigo señaló que los fondos no fueron declarados, lo que constituiría una irregularidad atribuible a Boluarte: “En el caso del señor Beltrán, los 150 mil soles no figuran en ningún lado. Eso no significa que no los haya entregado o que no se los hayan solicitado”, indicó.

Las declaraciones de Sánchez ante los medios se producen luego de que Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Boluarte, negara cualquier encuentro entre ella y el empresario. “Como parte del contexto probatorio de esta investigación, que concluyó con un archivo, se determinó que ese aporte nunca existió y que esa reunión nunca ocurrió”, declaró el defensor legal.

Fiscalía investiga a Dina Boluarte por financiamiento irregular

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ha iniciado una nueva investigación contra Dina Boluarte y el empresario Eduvigis Beltrán Salinas, por el presunto delito de financiamiento prohibido a organizaciones políticas. Esta pesquisa surge a raíz del ya mencionado supuesto aporte de 150.000 soles entregado a la actual mandataria.

Esta nueva indagación se suma al proceso abierto por presunto lavado de activos vinculado a la campaña presidencial de Perú Libre, en la cual Boluarte participó como candidata a la vicepresidencia. El Ministerio Público considera que los aportes sospechosos y la recaudación de fondos durante aquella campaña podrían haber infringido la ley, por lo que decidió ampliar la investigación a hechos ocurridos entre mayo y junio de 2021.

Actualmente, la Fiscalía investiga si el empresario Beltrán entregó los 150.000 soles a través de Marcela Saldarriaga, quien entonces era asistente de Boluarte. Se presume que el dinero provino de su patrimonio personal o de empresas vinculadas a sus negocios. Además, Henry Shimabukuro ha declarado que Boluarte y Beltrán se reunieron en el local de Perú Libre con el fin de concretar la entrega del dinero. También se ha documentado que el 19 de mayo de 2021 se programó un almuerzo entre ambos en el restaurante El Hornero, al que Boluarte finalmente no asistió, aunque sí llegaron Saldarriaga y el chofer de la exasistente.