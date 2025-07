Gobierno busca imponer la trasmisión del himno nacional en medio de protestas y cuestionamientos

El Gobierno de Dina Boluarte ha puesto sobre la mesa una medida polémica en pleno contexto de rechazo y descontento social: obligar a los medios de comunicación a transmitir el himno nacional dos veces al día, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, ha sido criticada por autoridades al considerarla una acción negativa con tintes autoritarios.

Según el documento oficial, la medida alcanzaría a todos los medios de radiodifusión, televisión abierta, cable y plataformas digitales con señal en vivo o continua. El proyecto establece que la interpretación del himno debe seguir la versión oficial aprobada por el Ministerio de Defensa, sin alteraciones, con subtítulos y lenguaje de señas cuando se trate de televisión. De aprobarse, los medios estarían obligados a cumplir esta disposición bajo supervisión estatal.

No todos en el Ejecutivo comparten ese entusiasmo la idea. El canciller Elmer Schialer advirtió que imponer una obligación como esta vulnera la libertad de prensa y no es propio de una democracia. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, evitó comprometerse con la propuesta y dijo que será evaluada. Mientras tanto, otros sectores, como la Defensoría del Pueblo, han expresado su preocupación y demandan que cualquier decisión sobre este tema pase por un debate amplio y participativo.

Pedro Pacheco, politólogo: "Es mejor tener un Gobierno transparente a uno que obliga"

Para el politólogo Pedro Pacheco, los medios de comunicación cumplen un papel importante en el fortalecimiento de la identidad nacional. Sin embargo, la medida no logrará dicho objetivo, ya que, quien la promueve, es un gobierno que "deshonra" los símbolos patrios por su falta de transparencia y honestidad con la misma prensa.

"Si bien los medios de comunicación cumplen una función social importante en materia cultural que implica la construcción y fortalecimiento de una determinada identidad nacional; obligando a transmitir a los medios de comunicación dos veces el himno nacional, como símbolo de nuestra identidad, no se va a lograr citado objetivo. Y menos en un contexto en el que los funcionarios que promueven esa iniciativa forman parte de un gobierno que deshonra el significado de los símbolos patrios al carecer de honestidad y transparencia con la prensa", comentó.

Pacheco señala que lo más importante para ambos sectores, prensa y ciudadanía, es que el Ejecutivo informe de forma oportuna las decisiones, y no uno que obliga a que el primero contribuya en formar la identidad nacional. "Para la ciudadanía y la prensa es mejor tener un gobierno transparente que comunica oportunamente sus decisiones a uno que los obliga a construir una identidad de formas y no de contenido", indicó.

Christian Flores, sociólogo: "Se trataría de una acción simbólica, a todas luces fallida"

El sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Christian Flores, comentó que la propuesta no tiene argumentos claros, al grado que el mismo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, no puedo comentar mucho de la misma, ante la prensa, por no contar con mayores detalles.

"Es una propuesta que no posee una base o fundamento claro. La propuesta está a nivel de eso, de propuesta, no se sabe de algún documento formal que lo haya planteado directamente, el propio premier no tiene cómo ahondar más porque es una medida que estaría por debajo de lo populista", expresó.

Flores concluye que esto medida no tendrá efecto alguno en la población y tampoco cambiará la relación entre el Ejecutivo y el país, quienes muestran cada vez más su rechazo a Dina Boluarte, claro ejemplo el rechazo de su llegada a Iquitos.

"Hay algo clave aquí. Es importante entender el momento político. El gobierno está en sus meses finales ya, con una aprobación prácticamente inexistente y con una popularidad en riesgo de estallar. Hay que pensar en lo que pasó en Iquitos, por ejemplo. ¿Tendría algún efecto sobre esa población esta medida? ¿Cambia la relación ciudadano-Estado si se les pone el himno 2 veces por día? Definitivamente, no. De concretarse, se trataría de una acción simbólica, a todas luces fallida y hasta contraproducente", declaró.

Diego Quevedo, politólogo: "Es vergonzoso este acto de desesperación del Gobierno"

En declaraciones para La República, el politólogo Diego Quevedo concuerda con Pedro Pacheco al señalar que la finalidad de fortalecer el patriotismo al emitir constantemente el himno nacional puede generar el rechazo de los peruanos. Añadió que el Gobierno de Dina Boluarte debe preocuparse más por aplicar políticas públicas a favor de la ciudadanía en vez de imponer contenido a los medios de comunicación.

"El gobierno de Boluarte busca fortalecer el patriotismo, pero lamentablemente al hacerlo a través de la instrumentalización de los símbolos patrios al tratar de imponer la emisión constante del himno nacional, está generando rechazo. En ese sentido, un auténtico patriotismo desde el Ejecutivo debe cultivarse desde la aplicación de políticas públicas que dignifiquen a la población (...) más no desde la imposición de la difusión del himno nacional en medios de comunicación masivos", expuso.

Quevedo resaltó que la propuesta vulnera la libertad de expresión al limitar el contenido de los canales de difusión, además de abrir un precedente "a censuras sobre el supuesto de respetar símbolos nacionales". Agrega que la idea es un producto vergonzoso del apuro de un Ejecutivo desesperado por usar los símbolos patrios para tapar sus denuncias por casos de corrupción y violación de derechos humanos.

"Por otro lado, esta medida también vulnera la libertad de expresión y prensa, dado que limita el contenido de los canales de difusión señalados a emitir las publicaciones que crean pertinentes, además de abrir la puerta a censuras sobre el supuesto de respetar símbolos nacionales. Resulta vergonzoso como este Gobierno recurre en un acto de desesperación al uso de símbolos patrios para cubrir las violaciones a derechos humanos en su período, además de múltiples actos de corrupción como el caso 'Rolex'. Esto va a generar rechazo en la población a las emisiones del himno nacional, pero sin conseguir el fin de generar patriotismo entre los ciudadanos", dijo.