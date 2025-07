Poder Ejecutivo no se pone de acuerdo: ministros discrepan entre ellos por transmisión obligatoria de himno nacional

Ministros no tendrían posiciones definidas ante propuesta del MInisterio de Defensa | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Ministros no tendrían posiciones definidas ante propuesta del MInisterio de Defensa | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Poder Ejecutivo muestra posturas divididas ante la propuesta del Ministerio de Defensa de que el himno nacional sea transmitido obligatoriamente dos veces al día en señal abierta. Durante la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo, Eduardo Arana, evitó pronunciarse sobre la iniciativa y aseguró que, en su momento, brindará una opinión más informada, pese a que el tema ya habría sido debatido al interior del Gobierno.

"Con relación a esta ley que usted menciona, vamos a darle la atención necesaria y, en su momento, daré una opinión. No tengo los términos de la propia ley y no podría responderle ahora. Lo haré cuando corresponda", declaró el primer ministro.

Aunque Arana no expresó una postura clara, quien sí lo hizo fue el canciller Elmer Schialer. Para el ministro de Relaciones Exteriores, es importante promover y difundir el himno nacional, aunque cuestionó que su difusión deba ser obligatoria. Al ser consultado sobre si estaba de acuerdo con la medida, respondió de forma categórica: "No, claro que no estoy de acuerdo", señaló en entrevista con Canal N.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, también se refirió al proyecto de ley y consideró que la propuesta no tendría nada de negativo, argumentando que muchos ciudadanos ya no recuerdan la letra completa del símbolo patrio: “Mucha gente, a estas alturas, no sabe el himno nacional o las estrofas completas”, manifestó.

Gobierno busca obligar a los medios de comunicación a trasmitir el himno nacional

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, ha propuesto un proyecto de decreto supremo que obligaría a todos los medios de comunicación a transmitir el himno nacional dos veces al día, todos los días. Esta iniciativa ha generado rechazo entre distintas autoridades, quienes han expresado su desacuerdo con la medida. Según el documento, la emisión deberá realizarse en la versión oficial aprobada por el propio ministerio, y para el caso de la televisión, debe incluir subtítulos y lenguaje de señas.

Del mismo modo, el proyecto prohíbe expresamente cualquier reproducción del himno que no se ajuste a la versión oficial, así como la incorporación de arreglos musicales, efectos de sonido, imágenes superpuestas o cualquier modificación. En el texto también se señala que la propuesta se ampara en la Ley N.º 32251, la cual busca reforzar la identidad nacional mediante el respeto, la difusión y el uso adecuado de los símbolos patrios, considerados expresiones máximas de soberanía, unidad y pertenencia.

La iniciativa establece que todos los medios con programación continua o en vivo —por señal abierta, cable, satélite o digital— deberán emitir el himno a las 8:00 a. m. y a las 6:00 p. m. Además, se impulsa la instalación de astas monumentales para izar la bandera nacional en puntos representativos del país, como parte de una política que busca revalorar a los próceres y efemérides reconocidas por ley.