Rafael López Aliaga se niega a reunirse con el MTC en mesa técnica sobre trenes Lima-Chosica y solo enviará un "equipo técnico"

Rafael López Aliaga anunció que no asistirá a la mesa de trabajo convocada para este martes 22 de julio a las 8:00 a.m. por el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. En la mencionada reunión se tenía pactado evaluar la implementación de los trenes Caltrain "donados" a la Municipalidad de Lima para la eventual ruta Lima-Chosica.

El burgomaestre mencionó que, en su lugar, enviará a una delegación técnica para que "pueda explicar" su plan de trabajo. Como se recuerda, Sandoval anunció la mesa técnica con diversas instituciones luego de los fuerte intercambios de palabras con López Aliaga. Mientras uno insistía realizar una marcha blanca con los vagones y locomotoras, otro exigía presentar la documentación adecuada.

"Voy a mandar una delegación de gente técnica para explicar nuestro plan también. Nuestros planes, de acuerdo a ley peruana, la Municipalidad de Lima no es operadora de trenes, como es normal, pero estamos llevando consejo metropolitano una propuesta para dar en concesión a un operador de los varios que hay en Perú para que haga todo lo que dice la Contraloría, todo lo que necesita el MTC, para eso están los operadores", dijo.

Es importante resaltar que a la mesa de trabajo también están convocados los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la empresa Ferrovías Central Andino, Sunat, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

Por otro lado, el alcalde de la capital limeña trató de victimizarse tras las disputas con el titular del MTC y calificó su trato como "bastante cuestionable". En esa misma línea, López Aliaga comentó que él solo "ha dado amor" al ministro Sandoval.

"La manera como nos han tratado es bastante discutible. Yo no he respondido, yo solo he dado amor a este señor, la forma no es la adecuada, hay una predisposición política, estamos mandando técnicos.

Disputa entre Rafael López Aliaga y César Sandoval

Las disputas comenzaron el mismo día que se presentaron los trenes Caltrain en el Parque La Muralla. El alcalde de Lima exigió la celeridad de los trenes para que puedan iniciar su servicio: "Le pido al señor Eduardo Arana y a la presidenta Dina Boluarte que cumpla con su palabra. Usted me prometió apoyo, igual que el ministro de Economía actual, Raúl Pérez Reyes, que era ministro de Transportes. Me ofreció el apoyo y se lo estoy pidiendo públicamente para hacer esta marcha blanca".

"Me he callado la boca más de 15 días, pero el señor (titular del MTC) no se calla la boca. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente. (...) Estos trenes han estado operando en diciembre en la zona más pituca de California, donde están los millonarios. Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funciona", comentó en otro momento.

Sin embargo, el titular del MTC respondió a través de su cuenta oficial de X, tras decirle que "nada se hace con prepotencia y soberbia.

Señor alcalde, López Aliaga, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión", publicó.