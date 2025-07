Juliana Oxenford critica gastos de alimentos de Despacho Presidencial: "Ni en el Maido te gastas tanto con 10 personas"

En la reciente edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford criticó el millonario gasto que viene realizando el Despecho Presidencial en alimentos desde que Dina Boluarte asumió el cargo como presidenta. Oxenford ironizó sobre la calidad de los insumos y la frecuencia de los pedidos, sugiriendo que ni en el restaurante Maido, que recientemente ha sido calificado como el mejor en el mundo, se justificarían montos tan elevados.

Con cifras en mano, la periodista hizo un repaso por los productos adquiridos, desde embutidos de ternera hasta pasteles y postres finos, y cuestionó el uso desproporcionado del dinero público en plena crisis económica. Enfatizó que los más de los 5 millones de soles gastados en comida reflejan un nivel de despilfarro difícil de sostener frente a la pobreza que enfrenta gran parte de la población.

"Pero yo pregunto, ¿qué comen? ¿Qué comen? Por Dios, es una locura. Ni en el Maido te gastas tanto con 10 personas. Y es el restaurante más importante del mundo hoy en día (...) Acá tengo una lista de lo que he querido y he considerado importante apuntar para transmitirles a ustedes esta información. Gastan en hot dog de ternera, ¿no pueden comer hot dog de pollo, de pavita? Pastel de jamón de cerdo. ¡Cómete tu pastel de acelga con huevo y no friegues!", comentó.

Juliana Oxenford también se refirió al contraste entre estos lujos y la situación que viven millones de peruanos que apenas pueden costear una canasta básica. Subrayó que no se trata solo de un exceso presupuestal, sino de una muestra clara de la falta de empatía de las autoridades que dirigen el país desde Palacio.