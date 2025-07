Cuatro ministros están afiliados a partidos políticos: Acción Popular, APP y Ciudadanos por el Perú tienen presencia en el Gobierno

Los movimientos partidarios se dan incluso dentro del Poder Ejecutivo. Recientemente, el ministro de Educación, Morgan Quero, confirmó su afiliación al partido Ciudadanos por el Perú (CPP). La militancia podría parecer inofensiva, pero hay un detalle: este partido pertenece a Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, quien se encuentra investigado por tráfico de influencias y organización criminal en el caso 'Waykis en la Sombra'.

Sin embargo, el caso de Quero no es el único. Jorge Montero Cornejo, ministro de Energía y Minas, es militante de Acción Popular. De igual manera, César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, y César Vásquez, ministro de Salud, son ambos militantes de Alianza para el Progreso, la principal bancada aliada del gobierno de Boluarte en el Congreso.

Morgan Quero y Ciudadanos por el Perú (CPP)

Morgan Quero, uno de los ministros más criticados por sus diversas declaraciones —incluida una en la que menospreció a los manifestantes contrarios al gobierno de Boluarte—, está afiliado al partido liderado por el hermano de su jefa: Ciudadanos por el Perú (CPP). La solicitud de afiliación fue presentada el pasado 12 de marzo, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Se desconoce si el ministro de Educación buscará postularse con esta organización política en el futuro. Lo que sí se sabe es que el partido de Nicanor Boluarte está habilitado para participar en las elecciones generales de 2026.

Quero aseguró que esta decisión fue meditada y responde a sus convicciones políticas: “Es una elección de convicción que tiene que ver con mis derechos constitucionales, que tenemos todos los peruanos. (…) Yo soy un convencido de que tanto los partidos como los sindicatos tienen que ser actores fundamentales en el diálogo político (…)”, declaró a un medio local.

Consultado sobre las razones para elegir este partido, Quero evitó mencionar en todo momento a Nicanor Boluarte, ignorando así el hecho de que es el líder de la agrupación. Afirmó que su afiliación se sostiene en el ideario del partido y citó al fallecido escritor José María Arguedas como referencia de la organización. Curiosamente, el mismo Quero que calificó de “ratas” a los manifestantes del sur del país aseguró sentirse conmovido e identificado con el pensamiento de Arguedas y su visión de la identidad andina.

El ministro de Educación no descartó postular a un cargo de elección popular en 2026. Según dijo, por el momento está concentrado únicamente en cumplir con sus funciones al frente de la cartera de Educación. José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, explicó para un medio local que para postular tendría que renunciar a su puesto de ministro como máximo en octubre. Además, el hecho de que su afiliación sea tan reciente hace que solo pueda postular si es que su propio partido lo invita a ser candidato para alguna de las cámaras legislativas o al Parlamento Andino.

Afiliación de Morgan Quero al partido Ciudadanos por el Perú | Foto: ROP.

Jorge Montero Cornejo y su relación con Acción Popular

Jorge Montero Cornejo asumió la cartera de Energía y Minas en 2024, luego de la censura aprobada por el Congreso contra el entonces ministro Rómulo Mucho Mamani. Bajo el perfil técnico que exige el cargo, un dato pasó desapercibido: Montero Cornejo tiene afiliación partidaria. Según el ROP, el actual ministro está inscrito en Acción Popular desde julio de 2024, solo unos meses antes de asumir su puesto en el Ejecutivo. Casualidad o no, Acción Popular también se ha mostrado como una de las fuerzas parlamentarias aliadas del Gobierno.

Las reuniones públicas de Montero Cornejo con bancadas congresales han sido escasas, pero una destaca: en enero de 2025, el ministro se reunió con los miembros de Acción Popular. La reunión, encabezada por Montero Cornejo y el congresista Elvis Vergara, tuvo como objetivo revisar las 18 metas trazadas en los subsectores de Minería, Electricidad e Hidrocarburos para el periodo 2025-2026, según consta en redes oficiales. Cabe mencionar que la Comisión de Energía y Minas del Congreso cuenta con tres miembros de dicha bancada.

Sin embargo, la relación con Acción Popular ha tenido altibajos. En junio de este año, una moción de censura contra Montero Cornejo fue promovida desde su propio partido. Wilson Soto, uno de los parlamentarios más destacados de la bancada, aseguró que la gestión del ministro respecto al REINFO no había sido satisfactoria y, por ello, debía dejar el cargo: “Estoy seguro ahora de que merece una censura (…) vamos a presentar la censura del señor ministro de Energía y Minas. Creo que es un círculo vicioso de hace muchísimo tiempo y nos vienen engañando con que vamos seis meses más, seis meses más”, declaró entonces.

Consultado por este medio, el equipo de prensa de Montero Cornejo confirmó que, por el momento, el ministro no dará declaraciones sobre temas políticos ajenos a su labor técnica.

Jorge Luis Montero Cornejo esta afiliado a Acción Popular | Foto: ROP.

Transportes y Salud bajo la mirada de César Acuña

A estas alturas, la alianza entre César Acuña y Dina Boluarte no sorprende a nadie. Alianza para el Progreso se ha consolidado como una de las fuerzas políticas que más respaldan la impopular gestión presidencial. Un detalle no menor en esta relación de complicidad: dos ministros son militantes actuales del partido de Acuña. César Sandoval y César Vásquez responden, al menos políticamente, no solo a Dina Boluarte, sino también a César Acuña.

Vásquez asumió la cartera de Salud en 2023, pero su relación con el partido apepista se remonta a años atrás. En 2008, ingresó a la agrupación y llegó a ser congresista y vocero de su bancada en 2016. Con el Congreso disuelto en 2019, intentó ser gobernador regional de Cajamarca, nuevamente con APP, sin éxito.

Como ministro de Salud, no ha estado exento de polémicas. El caso del suero defectuoso comercializado por la empresa Medifarma, que ocasionó la muerte de siete personas, ocurrió durante su gestión. El hecho generó intentos de censurarlo, sin que prosperaran.

El líder de APP aseguró años atrás que nunca pidió al Gobierno el nombramiento de un ministro ligado a su partido: “Yo nunca le pedí a la presidenta ni al premier que nombre a César Vásquez como ministro; el responsable de armar o elegir el gabinete es el premier y él habrá evaluado cuáles son los requisitos, habilidades o destrezas profesionales que tiene el titular de Salud”, expresó Acuña a La República tras conocerse que Vásquez militaba en su partido.

César Vásquez es ministro de Salud y afiliado a APP | Foto: ROP.

El segundo designado por Boluarte con vínculos directos con APP es César Sandoval, quien reemplazó a Raúl Pérez-Reyes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de que este fuera trasladado a la cartera de Economía y Finanzas. Sandoval aseguró que no tiene relación política con Alianza para el Progreso durante su paso por el Ejecutivo:

"Yo no soy cupo ni cuota de nadie. He sido designado para servir al país y poner en marcha mi experiencia; tengo más de dos décadas en el sector público. Voy a estar al servicio de la patria, no de ningún partido político. (…) Estoy de licencia (en el partido)", declaró entonces a un medio local.

Sin embargo, su cercanía con Acuña hace que esta afirmación sea puesta en duda. Sandoval ha dado más de una declaración con guiños al líder de APP; incluso llegó a describirlo como un gobernador “perseverante y buen gestor”. Más allá de sus opiniones políticas, el vínculo también se extiende a su familia: el hermano de Sandoval trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), con un sueldo mensual de S/ 6.000.