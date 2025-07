RMP sobre tarjeta de alimentación de S/5.000 de Boluarte: "Es una cachetada a todo el pueblo peruano"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la tarjeta de alimentación que percibe la presidenta Dina Boluarte con un saldo mensual de S/5.000 mensuales para que pueda gastarlo a placer. En ese sentido, Palacios criticó a la mandataria por no vivir en la realidad que afrontan los ciudadanos y calificó la mencionada tarjeta como una "cachetada a todo el pueblo peruano".

Es preciso resaltar que esta información se da a conocer luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobará el aumento de sueldo de la jefa de Estado a más de S/35.000 mensuales, pese a su alta desaprobación y deficiente gestión al mando del Perú.

"Confirma plenamente que los S/5.000 son para el uso personal de la presidenta, además de su sueldo. No es ilegal, pero es políticamente una cachetada a todo el pueblo peruano, pues, no se dan cuenta, no viven en la realidad. Jurídicamente, puedes hacer las cosas bien, y no darte cuenta de lo que significa en el ánimo de la población", comentó.

En otro momento, Palacios criticó duramente que Palacio de Gobierno no informó a Latina sobre los detalles del uso de la tarjeta de alimentación y cuestionó la respuesta de la casa presidencial, quienes dijeron que ello podría atentar contra la seguridad de la presidenta. "Confirmado por Palacio de Gobierno que no nos puede decir en que se gasta porque las preferencias culinarias de la presidenta le pueden garantizar un atentado. Lo único explosivo que va a tener la presidenta es uno en el cuerpo, porque no puede comer S/5.000 ella sola de gustitos todos los meses. No entienden nada", señaló.

PUEDES VER: Carlincatura ironiza sobre la doble moral de los abogados al defender la responsabilidad empresarial

"Eso francamente, creo que excede, no por ilegal o inconstitucional, ni delictivo, sino que excede las necesidades propias de la mandataria. Que yo sepa, vive en Palacio de Gobierno la mayor parte del tiempo, también en su casa, con S/5.000 mensuales, se come bastante bien una familia de 10", dijo.

"Y tampoco es que la presidenta vaya a muchos restaurantes, no la vemos hacer una vida social en la calle, salvo que esté colgada del teléfono pidiendo delivery a todos los restaurantes de Lima", acotó.