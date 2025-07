El día que Dina Boluarte rechazó los beneficios que ahora goza: "No nos debe generar privilegios (ser elegidos)"

"Tengo que seguir siendo la misma persona", decía Dina Boluarte en 2021 cuando intentaba postular por una curul en el Congreso por el partido de Perú Libre. En aquel entonces, durante una entrevista para Léeme Tv, la ahora presidenta Boluarte rechazó todos los privilegios que podría tener un funcionario público como un vehículo, efectivos policiales para resguardarla, entre otros.

Sin embargo, 4 años después, la jefa de Estado se contradice en sus dichos. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó elevar el salario de la mandataria a más de S/35.000. Asimismo, se pudo conocer que Boluarte Zegarra recibe mensualmente una tarjeta de alimentación por un monto de S/5.000 para ella misma.

PUEDES VER: Carlincatura ironiza sobre la doble moral de los abogados al defender la responsabilidad empresarial

"No necesito policías que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que lleven y trasladen con el impuesto del pueblo, porque yo me puedo movilizar. Yo puedo manejar mi vehículo como lo que hago todos los días para ir a mi trabajo, yo trabajo en la entidad del Estado", dijo.

En otro momento de la mencionada entrevista, época de la campaña para las Elecciones Generales 2021, Dina Boluarte cuestionó al anterior Congreso por contar con privilegios. Además, aseguró que, en caso llegue a ocupar un cargo más alto en el Estado, tenía que "ser la misma persona".

"Entonces, ¿los congresistas por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos? ¿Por qué? Es un trabajo más y es un trabajo de mayor responsabilidad que el pueblo nos otorga y es al pueblo que le tenemos que decir: 'gracias por estar en este despacho congresal', pero tengo que seguir siendo la misma persona", comentó

"¿O a caso los peruanos que no son congresistas son peruanos de media clase, de segunda clase? No. Es un trabajo de alta responsabilidad, sí, pero eso no nos debe de generar privilegios", acotó.

Dina Boluarte recibe tarjeta de alimentación por S/5.000

El último domingo 6 de julio, un reportaje de Punto Final reveló que, además del controvertido incremento en su salario, la presidenta Dina Boluarte dispone de una tarjeta de consumo financiada con fondos públicos para cubrir gastos alimentarios. De acuerdo con la investigación, esta tarjeta electrónica le proporciona a la presidenta S/5.000 mensuales para su uso y el de su familia inmediata.

Para ello, esta tarjeta es recargable y permite comprar productos de abarrotes, carnes, frutas, verduras, así como hacer gastos en restaurantes, cafeterías y panaderías de Lima. Asimismo, el programa periodístico informó que Palacio de Gobierno destina aproximadamente S/60.000 anuales para mantener esta tarjeta activa, una suma que puede renovarse y ampliarse según el contrato analizado.

De la misma manera, se reveló que no hay un límite diario para los gastos: cuando se agotan los S/5.000, la residencia presidencial puede solicitar recargas adicionales al proveedor.