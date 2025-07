Susana Villarán rompe su silencio tras muerte de José Miguel Castro: "Siento temor de que me acusen de homicidio"

Rompe su silencio. Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, comentó detalles tras la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante su gestión edil y aspirante a colaborador eficaz en el caso que la involucra. Castro fue hallado sin vida en su vivienda de Miraflores. La exburgomaestre, acusada de recibir fondos ilícitos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, aseguró en declaraciones para RPP que la muerte de Castro ha sido un golpe duro para ella y que teme ser acusada de haber confabulado en un posible asesinato del exfuncionario.

“Siento temor de que me acusen del homicidio de una persona (José Miguel Castro). Me ha llenado de dolor saber de su muerte, tan dura y violenta. Es algo hecho para amedrentar”, indicó la exalcaldesa.

Villarán también aseguró que manifestantes del grupo radical 'La Resistencia' se presentaron en los alrededores de su casa. Según señaló, los miembros de esta agrupación la acosaron durante varias horas frente a su residencia.

“Grupos de la llamada 'La Resistencia' están en las afueras de mi hogar, perturbando la paz, lanzando arengas y gritos violentos, llamándome asesina y realmente infundiendo temor, diciendo cosas muy graves y duras”, agregó Villarán.

José Miguel Castro: nuevas revelaciones tras la muerte de 'Budian'

Distintos hallazgos de la Unidad de Investigación de La República pintan nuevos detalles tras la muerte de José Miguel Castro. Este medio pudo acceder a los manuscritos que habría dejado el fallecido funcionario, encontrados por la División de Investigación de Homicidios (DIVINHOM).

Uno de estos escritos está destinado a alguien que responde al nombre de Sandra, y que, presuntamente, habría sido su compañera durante su lapso laboral en la Municipalidad de Lima: "Querida Sandra: Recuerdo que la última vez que nos vimos, antes de mi viaje a Canadá, fue en mi casa para ver el partido Perú-Francia. Espero puedas encontrar en estas líneas algo de reivindicación del gran trabajo que hicimos en la Caja. Es solo el principio", se llega a leer en el acta. Otro texto asegura que las peores épocas ya habían sido superadas: "Queridos A…Z… Recuerdo que la última comunicación que tuvimos les dije algo así como: ¡Lo peor está por venir! Hoy les puedo decir que lo peor ya vino y se fue".

Pero no solo los manuscritos de Castro han salido a la luz. La Unidad de Investigación también pudo acceder a los testimonios que brindó el exfuncionario a la Fiscalía. En una de estas declaraciones, 'Budian' reveló como se le encargó el papel financiero en las campañas para el 'No a la revocatoria' y la reelección de Villarán, donde presuntamente se habrían entregado los montos de dinero ilegal a la exalcaldesa.

“En diciembre de 2012, en una reunión almuerzo en el Salón Azul de la Municipalidad de Lima, y estando presidiendo la mesa la alcaldesa Susana Villarán (…), la señora y el equipo me pidieron que me hiciera cargo de toda la parte económica de la campaña. (…) En enero de 2013, en una de las visitas de Valfredo de Assis Ribeiro Filho (representante de OAS en el Perú), vimos conveniente, como informé a la señora Villarán, financiar los paneles (de la) campaña del ‘No a la revocatoria’. En ese contexto, yo puse en contacto a Valfredo de Assis Ribeiro Filho con Óscar Vidaurreta (Yzaga, CEO de la empresa de publicidad Ogilvy) para que apoyaran en la campaña del No. Es aquí donde se dan los primeros aportes de OAS a la campaña del No”, declaro en su momento el ahora fallecido exgerente municipal.