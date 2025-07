El presidente de la Comisión investigadora de actos vinculados a la colaboración eficaz entre empresa Odebrecht y el Estado, Alejandro Muñante (Renovación Popular), protagonizó un cruce de palabras con la fiscal suprema Zoraida Ávalos durante una sesión de dicho grupo de trabajo.

Zoraida Ávalos era cuestionada por su rol en la colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano, por lo que recordó a Muñante que uno de los asesores de la comisión que la lidera la denunció y promovió la desinformación sobre dicho proceso.

"Yo he sido denunciada en la Fiscalía por el señor Pacheco Mandujano. Tengo entendido, por medios de prensa, que él es un asesor de esta comisión especial. Solamente que se tenga en cuenta esta y que soy siendo investigada y no me opongo a ello", dijo a Muñante.

El legislador le respondió que "a diferencia de la Fiscalía" en su comisión los asesores no toman decisiones. Este comentario provocó una breve discusión entre ambos.

"Le digo eso porque el señor Pacheco Mandujano es asesor de esta comisión no está imposibilitado ni inhabilitado de hacerlo. Él no vota ni toma decisiones", dijo el legislador de Renovación Popular.

Ante esto, la magistrada le respondió: "Yo le voy a aclarar, cuando usted dice que los asesores toman decisiones (en la Fiscalía) se equivoca. Yo no he tomado la decisión porque el asesor me dijo". Muñante no tardó en interrumpirla diciendo "No, yo no he dicho nada, usted lo está diciendo".

Ávalos le indicó que sí había señalado ello y, en respuesta, el congresista le dijo que se tranquilice.

"Estoy tranquila, pero creo que respetos guardan respetos. Usted ha dicho que los asesores (en la Fiscalía) toman decisiones. Yo no he tomado una decisión porque el asesor me dijo, sino porque tengo una directiva", anotó Ávalos.

Luis Pacheco Mandujano: ¿quién es y por qué denunció a la fiscal Zoraida Ávalos?

Tal como confirmó Muñante, Luis Alberto Pacheco Mandujano trabaja como asesor en la comisión que él preside. Ingresó a laborar con este cargo el último 25 de abril.

Antes de ello, en diciembre del 2024, Pacheco Mandujano y José Luis Francia denunciaron a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, los fiscales del Equipo Especial Rafael Vela y José Domingo Pérez; y la procuradora Silvana Carrión por el presunto delito de encubrimiento real y prevaricato. Según él, los fiscales investigaron correctamente a los involucrados en el caso Odebrecht.

La denuncia acusa a los fiscales de haber suscrito el acuerdo de colaboración eficaz y actas de cooperación judicial internacional, que, según la acusación, es un mecanismo de impunidad indirecta, haber desarrollado actos de encubrimiento.

“La suscripción nos revela de que ellos han archivado una decena de casos, es decir, no han ejercido la acción penal, a pesar de que están obligados. Ya se conoce que Barata y compañía solamente admitieron cuatro casos; hay más de una veintena de casos que ellos sencillamente no han ejercido la acción penal”, dijo Francia a RPP.