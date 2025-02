El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) ha presentado un proyecto de ley para que el término “género” se reduzca a las categorías de “hombre” y “mujer” en su mención dentro del artículo N° 191 de la Constitución Política del Perú. En este artículo se especifica que “la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género”. De esta manera, la interpretación del artículo no podría tener variantes fuera de los términos binarios de “varón” y “mujer”.

De igual forma, el proyecto del congresista ultraconservador modifica los artículos 3 y 5 de la ley N.º 28983, también conocida como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, sustituyendo en la ley las referencias a la igualdad de género por la expresión “igualdad entre hombres y mujeres”.

“No podemos seguir permitiendo que el término ‘género’ sea utilizado con fines ajenos a su verdadero significado en normativas y políticas públicas. Algunos ministerios, como el de la Mujer, han empleado esta palabra para emitir diversas disposiciones, introduciendo de contrabando conceptos como ‘enfoque de género’ y ‘equidad de género’, con el claro propósito de imponer agendas ideológicas”, señaló Muñante al momento de defender su propuesta de ley.

La República se contactó con distintas especialistas que criticaron la iniciativa del parlamentario. Las académicas compartieron sus puntos de vista respecto a esta propuesta.

Proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante | Foto: Congreso

"La realidad humana es mucho más diversa"

La politóloga Pamela Guerra consideró que el proyecto de ley presentado por el congresista Muñante sustrae el valor histórico del término “género”, el cual no se encuentra reducido a las categorías de “hombre” y “mujer”. Asimismo, sostuvo que la constante actitud beligerante del parlamentario hacia el enfoque de género, presentada como parte de su “defensa de la familia”, se contradice al no presentar acciones a favor de las niñas y mujeres desprotegidas en distintas comunidades del país.

“El congresista Alejandro Muñante busca amoldar y redefinir el concepto de género a su agenda. En sí mismo, a nivel internacional, el género es un concepto social que abarca las diversas identidades que históricamente han sido relegadas y que suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, resulta interesante que el congresista relegue sus prácticas de defensa de la familia a estas cuestiones y no emprenda acciones directas para defender a niñas violentadas o víctimas de trata en múltiples zonas del Perú; por ejemplo, a aquellas niñas ultrajadas y contagiadas de VIH por docentes en Condorcanqui-Amazonas. Tampoco se le ve condenar a personajes cuestionables que han sido acusados de abuso sexual, como el amigo cercano del líder de su partido, el excardenal Juan Luis Cipriani”, indicó.

Asimismo, la politóloga consideró que Muñante también incurre en lo que critica al reducir sus acciones en el Congreso a cuestiones culturales y posmateriales: “Al final, termina priorizando debates y cuestionamientos propios de los debates identitarios que tanto critica. Esto demuestra su interés en polemizar en temas de índole posmaterial y cultural, en favor de su narrativa, antes que en priorizar problemas concretos para la ciudadanía, en los que puede ayudar defendiendo a la familia y a los menores desde su posición política, tal como asegura hacer”, finalizó.

Por su parte, Brenda Álvarez, directora ejecutiva de la asociación feminista “Proyecta Igualdad”, consideró que el parlamentario busca ajustar sus ideas propias a la realidad que nos rodea: “La postura del congresista es fundamentalmente ideológica y no refleja la realidad. La identidad es un asunto profundamente personal, y cualquier definición normativa que no reconozca su diversidad constituye un intento de imponer creencias religiosas sobre cómo deben ser las personas. La verdad es que la realidad humana es mucho más diversa, independientemente de la opinión del señor congresista. Las personas no binarias seguirán existiendo, le guste o no al congresista y a quienes quieran imponer una forma de vivir en el mundo”, concluyó.