Zoraida Ávalos se defiende de comisión del Congreso que investiga acuerdo con Odebrecht: "Nunca se me puso en conocimiento"

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos respondió ante la Comisión Multipartidaria del Congreso que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. Ante los cuestionamientos de Alejandro Muñante, presidente de la comisión y congresista de la bancada de Renovación Popular, Ávalos aseguró que no tuvo conocimiento directo del contenido ni de los términos del convenio, y rechazó cualquier intento de vincularla con supuestas irregularidades.

"Como fiscal de la Nación (haciendo referencia a su cargo al momento del acuerdo) no tengo ninguna injerencia en el tema de la colaboración eficaz por mandato de la ley, ustedes no van a encontrar ni una llamada, ni una firma, nada. (...) Nunca se me puso de conocimiento, eso no se podía, eso hubiera sido delito. Eso solo lo puede ver el fiscal que lo está ejecutando, nadie más", declaró.

Asimismo, Zoraida Ávalos señaló que no entiende por qué se intenta atribuirle una responsabilidad que no le correspondía por jerarquía ni por funciones. "Hay una idea equivocada. Mucha gente cree que el fiscal de la Nación es como un general que le puede decir al fiscal: archiva, denuncia. Eso es delito", indicó.

La comisión que indaga este caso fue creada por iniciativa de congresistas que desde hace años cuestionan el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. A pesar de los resultados obtenidos, como condenas y reparaciones civiles, buscan revertir el acuerdo con la constructora brasileña. Zoraida Ávalos ya ha sido blanco de ataques por parte del Congreso, que la inhabilitó en 2023 por una denuncia calificada como arbitraria por organismos internacionales.

Zoraida Ávalos: ¿Por qué fue citada por la comisión?

La Comisión Multipartidaria del Congreso que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht citó a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con el argumento de que, durante su gestión, se habrían mantenido o avalado los términos del convenio suscrito con la constructora brasileña. Aunque Ávalos no participó en la firma del acuerdo, que se concretó antes de que asumiera el cargo, los parlamentarios buscan establecer si tuvo alguna responsabilidad funcional o conocimiento de las condiciones pactadas con la empresa.

La citación proviene de ciertos sectores del Congreso que desde hace años cuestionan la legitimidad del acuerdo con Odebrecht y el accionar del Equipo Especial Lava Jato. Estas bancadas sostienen que la colaboración habría otorgado beneficios indebidos a la empresa a cambio de confesiones que involucraron a expresidentes y líderes políticos. En ese contexto, apuntan contra las autoridades del Ministerio Público que permitieron la continuidad del acuerdo, entre ellas Zoraida Ávalos.

Esto sería parte de un intento de desacreditación del trabajo que viene siguiendo los fiscales a cargo de las investigaciones relacionadas sobornos que la empresa brasileña habría pagado a personajes vinculados al actual parlamento.