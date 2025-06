Pedro Castillo insiste en que es "presidente de la República", pese a llevar más de 2 años en prisión

Pedro Castillo se presentó como "presidente de la República" durante la audiencia de cesación de su prisión preventiva. Anteriormente, en audiencias y en el juicio oral, ya ha sostenido que ocupa dicho cargo, pese a estar recluido en el penal de Barbadillo tras su fallido intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Asimismo, Castillo cuestionó la legitimidad del proceso legal en su contra y pidió que este sea equivalente al del exdictador Fujimori. "Yo le he dicho en el mismo juicio oral que son fiscales no llamados por ley. Soy presidente de la República. Y como presidente de la República a mi me extraña que solamente en el Perú creo se estén haciendo estas cosas. Mire los juicios que se han hecho a los otros presidentes, al expresidente Alberto Fujimori. Ni un solo juez supremo titular en este juicio.", dijo.

"El día de hoy debo manifestar que no hay otra prueba mas que la misma presencia del señor fiscal de un juez que no es llamado por ley, jueces y fiscales provinciales en un juicio de un presidente de la República", agregó.

En esa línea, se dirigió directamente al juez supremo Juan Carlos Checkley Soria: "Con usted señor juez supremo se llevó toda la etapa intermedia. Y aquí quiero responsabilizar a ambas partes que en este momento en el juicio oral se han dejado pasar muchas pruebas que tienen que ver con secretos de estado. Se han llevado pruebas, han venido testigos que dicen que yo nunca porté un arma y que soy inocente", indicó.

Y añadió que, a la fecha, no se ha demostrado las acciones necesarias para tipificar el delito de rebelión. "Hasta ahorita no muestran que yo porté un arma. A mí se me juzga por el delito de rebelión y que mis coimputados estaban actuando acá y allá. Eso no lo han podido probar", manifestó.

Por ello, exhortó al juez que “por única vez” se coloque “del lado de la verdad y la razón”. “Estoy seguro que nos vamos a ver también en otros momentos por las múltiples acusaciones que tengo y que están en su despacho, de las que nada se me va a probar”, finalizó.