Pedro Castillo postularía al Congreso con Juntos por el Perú, según Víctor Cutipa

Pedro Castillo regresaría a la política. El congresista de Juntos por el Perú (JPP), Víctor Cutipa, aseguró que el expresidente postularía en las próximas Elecciones 2026 como candidato al Congreso bicameral. En una entrevista para un medio local, Cutipa declaró que JPP respaldaría una eventual participación del exmandatario.

En esas mismas declaraciones, el legisladores enfatizó que será el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político el encargado de decidir si el exjefe de Estado — hoy procesado y parte de un juicio oral por el presunto delito de rebelión— postularía como senador o diputado.

"Lo que ha mencionado Pedro Castillo la semana pasada es su decisión, porque él tiene un partido político en camino. Desde Juntos por el Perú hemos manifestado que nos adherimos a este frente. [¿Lo van a lanzar al Congreso?] Por supuesto que sí", dijo.

Sin embargo, Cutipa defendió al expresidente y negó que, en diciembre del 2022, dio un golpe de Estado tras anunciar en su mensaje a la Nación el cierre del Congreso y luego trasladarse a la embajada de México a pedir asilo político. Es preciso resaltar que la Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel contra Castillo por el presunto delito de rebelión, así como más de S/64 millones de reparación civil y tres años y medio de inhabilitación de la función pública.

"Esa es otra discusión. (…) Para nosotros, por ningún lado, hay un golpe de Estado. Y, es más, creemos que ya, a estas alturas, ni siquiera es necesario esperar que este colegiado expida una sentencia para darnos cuenta de que por ningún lado hubo un golpe de Estado (…) Se decía mucho que se cerró el Congreso (…) Nunca se levantó en armas. El expresidente Castillo no tenía ni siquiera al vigilante de la cuadra que estaba con él con una vara", señaló.

"El pueblo lo va a postular porque si se dan cuenta, y eso no lo podemos negar. Hay una gran solidaridad con el presidente Castillo y están solicitando su candidatura. Ahora sí, calza eso: si el pueblo me lo pide, postulo. Y no podemos que una gran parte del pueblo peruano solicita la postulación del presidente", acotó.

¿Pedro Castillo postulará al Congreso?: expresidente lanzó mensaje en redes saludando "alianza" con Juntos por el Perú

El último 20 de junio, el expresidente Pedro Castillo envió un mensaje a Juntos por el Perú como parte de un saludo a la adhesión de "alianza" con el partido político. Castillo habría elegido la agrupación liderada por Roberto Sánchez para lanzar su candidatura al Congreso el próximo año.

"Saludo la respuesta de adhesión a nuestra convocatoria de unidad política y electoral por parte del Partido Político Juntos por el Perú. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra gratitud a las bases sociales y movimientos políticos que siguen luchando por la recuperación de la democracia, el Estado de derecho y por el respeto a la voluntad popular, a quienes llamo a sumarse en el marco del amplio proceso de unidad que hoy se inicia con la Alianza Política Electoral junto a los hermanos y hermanas del partido político Juntos por el Perú", publicó en su cuenta oficial de X.