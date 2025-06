Pedro Castillo guarda silencio: decide no hablar durante audiencia de juicio oral en su contra

El expresidente Pedro Castillo no tomará la palabra durante la audiencia de juicio oral de este viernes 20 de junio. Así lo informó su defensa pública. Ricardo Hernández Medina, en la sesión. "Muy buenos días, señores jueces de este juzgado. (...) Me ha mencionado el señor Castillo que el día de hoy no va a dirigir la palabra y no está de acuerdo con el juicio", dijo.

Ante de ello, en la audiencia del 19 de junio último, Castillo sí tomó la palabra y expresó un amplio discurso al momento de acreditarse. En su presentación informó que su madre "es la más afectada" y insistió en estar secuestrado.

"Debo incidir en que, a raíz de este caso, la que más ha sufrido es mi señora madre, y el resto de mi familia. A raíz de mi encierro, no solo tengo problemas de salud, mi solidaridad con la señora Betssy que también pasa momentos cruciales. Estoy injustamente preso por razones políticas. Estoy secuestrado", indicó.

Asimismo, recordó que fue elegido legítimamente por los ciudadanos peruanos. "He sido elegido por más de nueve millones de peruanos, porque el sentir del pueblo es la Constitución de un pueblo que nunca la ha tenido, y esta se tenía que hacer a través de una asamblea constituyente. Los grupos de poder, que me querían imponer una hoja de ruta, han hecho todo lo posible por tenerme acá, inventando que yo iba a quitarles sus bienes, que iba a implementar un Gobierno comunista ligado a Cuba o Venezuela", agregó.

Después de ello, enfatizó en que cuando asumió funciones como presidente, recibió un amplio rechazo únicamente por su apariencia. "Yo recorrí todo el país, y porque vine al Congreso con mi sombrero, como rondero y campesino, eso no le gustó a los dueños del Perú. Me gustaría caminar con ustedes, con su medalla, con su reloj, por cualquier espacio del pueblo, por cualquier lugar del país, con la Fiscalía, con la Procuraduría", refirió.

Pedro Castillo insiste en rechazar audiencia en su contra

De la misma forma, en la audiencia del 17 de junio, Castillo Terrones, rechazó el juicio oral en su contra y citó la situación de la Patricia Benavides, quien intentó ocupar el puesto de fiscal de la Nación. "Una vez más la Fiscalía no puede demostrar lo que se me viene imputando. Nunca se cerró el Congreso y nunca también las demás instituciones. Ahora se quiere forzar el tipo penal como ya no pueden probar el delito de rebelión. Esta imputación, como la ve el país, es más falsa que la tesis de Patricia Benavides", mencionó.