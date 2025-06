El expresidente Pedro Castillo no tomará la palabra durante la audiencia de juicio oral de este viernes 20 de junio. Así lo informó su defensa pública. Ricardo Hernández Medina, en la sesión. "Muy buenos días, señores jueces de este juzgado. (...) Me ha mencionado el señor Castillo que el día de hoy no va a dirigir la palabra y no está de acuerdo con el juicio", dijo.