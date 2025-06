Jaime Chincha sobre Patricia Benavides: "Si entras a trompicones, es que hay algo que no está bien"

Jaime Chincha, en una nueva edición de Del Hecho al Dicho, se refirió al intento de Patricia Benavides de ingresar por la fuerza a la oficina de la fiscal de la Nación, el último lunes 16 de junio luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitiera una cuestionada decisión de reponerla en el cargo.

En ese sentido, el periodista hizo mención del pedido de Delia Espinoza al Poder Judicial para imponer una suspensión de 36 meses contra Benavides. Asimismo, criticó la actitud de la fiscal suprema Benavides en la sede del Ministerio Público.

"Ahora la pelota está en la cancha del poder judicial, porque qué va a decir el poder judicial. Hay una importante cantidad de vicios, de asuntos grises, de zonas grises, de asuntos hasta oscuros en todo lo acontecido ayer y hay algo que es elemental. Si tú entras a trompicones ,como pretendiste hacer ayer, me refiero a Patricia Benavides, es que hay algo que no es razonable, hay algo que no está bien", enfatizó.

En esa misma línea, el conductor detalló cada comportamiento de la fiscal Benavides mientras intentaba ingresar en el despacho de Delia Espinoza en el noveno piso del Ministerio Público. Además, cuestionó el uso de la fuerza y colocarse la medalla de fiscal de la Nación.

"Si todo está tan perfectamente decidido por la Junta, como lo ha dicho anoche en televisión por cable la señora Patricia Benavides, ¿por qué usar la fuerza bruta? No había necesidad, ¿por qué esta intentona de arremeter con la cinta, la medalla de fiscal de la nación? En los detalles está el diablo", resaltó.

"En la web de la Junta Nacional de Justicia por la noche se le colocó a Patricia Benavides el rango de activo, o sea, fiscal suprema activa. Ni a Tomás Aladino Gálvez, que lo repuso el Tribunal Constitucional a través de una normativa ya días atrás, ni a él le han puesto activo, sigue inactivo. Entonces, son cosas que llaman la atención: la celeridad, la rapidez, la fuerza, el contacto, el roce desdibujan, despintan y siembran muchas dudas y nubarrones sobre la institución", acotó.