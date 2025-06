Delia Espinoza pide al Poder Judicial protección de su libertad: presenta hábeas corpus preventivo contra la PNP

Acciones tomadas. Luego de los sucesos ocurridos la mañana del 16 de junio, en los que Patricia Benavides intentó asumir forzosamente el cargo de fiscal de la Nación, la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, presentó un hábeas corpus preventivo solicitando la protección de su libertad personal. El recurso fue recepcionado por la Corte Superior de Lima y está dirigido contra la Policía Nacional del Perú (PNP). A través de esta acción, Espinoza busca resguardar su libertad ante una posible detención arbitraria por parte de la PNP, bajo el argumento de supuesta flagrancia al negarse a ejecutar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"La presente demanda se dirige en contra de la Policía Nacional del Perú, en tanto institución pública que, en el marco de los hechos descritos, podría ser instrumentalizada indebidamente para ejecutar actos de privación de libertad sin mandato judicial ni flagrancia, en perjuicio de la suscrita Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal suprema titular y fiscal de la Nación", se lee en el documento.

Durante su pronunciamiento tras el intento de usurpación de funciones por parte de Patricia Benavides, Espinoza advirtió que existían intenciones de retirarle su resguardo personal. En ese contexto, responsabilizó al Ministerio del Interior por cualquier atentado contra su integridad y la de los trabajadores del Ministerio Público.

"He tomado conocimiento de que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que, como fiscal de la Nación en ejercicio legal, me corresponde. Por ello, hago responsable al Ministerio del Interior, institución que, desde las 8 de la mañana de hoy, debió enviar seguridad y hacerse presente para custodiar las instituciones y garantizar la protección de los fiscales que trabajamos aquí. Hago responsable a las autoridades competentes ante cualquier atentado contra mi seguridad personal, así como la de los fiscales y trabajadores", declaró horas antes la fiscal de la Nación.

Delia Espinoza realiza vigilia en la Fiscalía como rechazo a Patricia Benavides

La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, llevó a cabo una vigilia en la sede principal del Ministerio Público como acto simbólico frente al intento de Patricia Benavides —exfiscal de la Nación— de recuperar su antiguo cargo. Esto ocurre tras la decisión de la JNJ de dejar sin efecto la destitución de Benavides y promover su retorno al puesto que hoy ocupa Espinoza. Rodeada por trabajadores del Ministerio y entonando el himno nacional, Espinoza expresó así su firme rechazo al accionar de Benavides, quien esa mañana intentó ingresar a la fuerza al despacho principal.

Previo a este acto, Espinoza difundió un mensaje en el que afirmó que no renunciará a sus funciones. Enfatizó que su permanencia en el cargo es legítima y que su trayectoria está libre de compromisos políticos. También exhortó a todo el personal del Ministerio Público a mantener la unidad y defender la institucionalidad ante este intento de imposición.

"Muchísimas gracias, valientes fiscales, valientes trabajadores. Vamos a estar acá, yo no me muevo del lugar donde legítimamente he sido elegida. No tengo rabo de paja. No he llegado con favores políticos a ser suprema titular (…) Estos son los momentos que nos ponen a prueba, tenemos que estar unidos, es la institución el Ministerio Público que merece ser respetado y somos el ejemplo de decencia, legalidad y democracia porque la institución nos encarga la misión de defenderla y si la tengo que defender con mi vida, lo haré", indicó.