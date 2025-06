Ministerio Público rechaza a Patricia Benavides: "La JNJ no tiene atribuciones para restituirla"

El Ministerio Público (MP), a través de su vocero Víctor Cubas, expresó su rechazo a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la reincorporación de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Según Cubas, esta disposición no puede ser ejecutada debido a que ya existe una fiscal suprema elegida conforme al marco constitucional vigente. El vocero del MP indicó que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue elegida siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución, por lo que su nombramiento es válido y legítimo.

"La Junta Nacional de Justicia está disponiendo algo que es de imposible ejecución, no puede disponer la reposición de la señora Benavides en el cargo de fiscal supremo porque el Ministerio Público tiene una autoridad fiscal suprema doctora Delia Espinoza, que ha sido elegida de conformidad con el mandato establecido en el artículo 158 de la Constitución y su nombramiento es válido y fue realizado de buena fe", mencionó vía RPP.

Víctor Cubas también enfatizó en que la JNJ no posee las competencias para definir quién debe ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, ya que esta decisión recae exclusivamente en la Junta de Fiscales Supremos. La entidad considera que la reciente decisión de la JNJ transgrede el principio de autonomía institucional.

"La Junta no puede disponer algo que no está dentro de sus facultades. La única autoridad que puede elegir quien desempeña el cargo de fiscal de la Nación es la junta de fiscales supremos (...) No tiene atribuciones para ello, y está atentando contra la institucionalidad del ministerio público", dijo.

Trabajadores de la Fiscalía rechazan a Patricia Benavides y respaldan a Delia Espinoza

Los trabajadores fiscales y administrativos del Ministerio Público dejaron ver su rechazo ante el intento de Patricia Benavides de ocupar a la fuerza el cargo de Fiscal de la Nación. Reunidos en el pasillo del piso 9 de la Fiscalía, los colaboradores respaldaron a Delia Espinoza, quien actualmente ocupa el cargo.

Este 16 de junio, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ingresó a la entidad junto a su seguridad privada con la intención de ser repuesta en el cargo tras la decisión de la JNJ. Personal del Ministerio Público denunció que Benavides accedió de forma irregular y no cumplió con el registro obligatorio ni solicitó una audiencia con Delia Espinoza.

La presencial de Benavides causó tensión institucional tras intentar acceder a la fuerza al despacho de Espinoza, lo que motivó a la suspensión de la Junta de Fiscales Supremos que evaluaba la orden de reposición.