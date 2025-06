Rosa María Palacios sobre Patricia Benavides: "Está protegida por el Congreso"

Rosa María Palacios evidenció el apoyo que recibe Patricia Benavides de parte de diversos grupos de poder. Entre algunas de las instituciones mencionadas por la abogada se encuentran el Congreso y la Defensoría del Pueblo, así como el partido aprista.

Especialmente, hizo mención sobre la entidad liderada por Josué Gutiérrez, pues se identificó que una de las personas que brindó seguridad a Benavides tiene órdenes de servicio con la Defensoría del Pueblo.

"Ha sido una jornada triste para la democracia peruana. Patricia Benavides entró por la fuerza al Ministerio Público. Empujaron la puerta porque no los estaban esperando. (Ingresó) sin anunciarse, sin registrarse, sin pedir una cita", destacó.

Asimismo, resaltó que, a la fecha, no existe una notificación formal respecto a la reposición de Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

"Esa resolución, hasta donde sabemos porque no se ha hecho publica, no tiene ni siquiera seis firmas. Tiene la firma del presidente de la JNJ, el señor Gino Ríos. Tampoco se conoce la sesión por video pública donde se delibera este asunto. No se conoce. Lo que sí se conoce es que el señor Francisco Távara no participó de este asunto. Les dijo a todos que era ilícito lo que estaban haciendo", dijo.

En ese sentido, resaltó que era mentira lo que había dicho Benavides respecto a ello. "Él no se excuso, sino que les hizo saber que lo que estaban haciendo iba contra la ley, pero no les importó. Su rechazo a participar causa invalidez a la resolución de nulidad", agregó.

Defensoría del Pueblo respalda a Patricia Benavides

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su respaldo a la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, luego de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que anuló su destitución. Gutiérrez exhortó a la Junta de Fiscales Supremos a ejecutar la orden y reponer a Benavides del máximo cargo del Ministerio Público.

"La Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses del grupo. Es bochornoso ver cómo dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Les toca tomar la decisión más sabia. Espero que sí, no tengo nada contra ellos, aún cuando he sentido acoso y persecución por parte de ellos", señaló.