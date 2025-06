Pedro Castillo rechaza juicio en su contra y califica como 'monigote' a Dina Boluarte: "Acaba de cometer un delito a traición"

El expresidente Pedro Castillo se volvió a pronunciar en la audiencia del juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión tras su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Luego de que la magistrada Norma Carbajal le cedió la palabra para poder acreditarse, el exmandatario arremetió contra el Congreso y a Dina Boluarte —quien se encuentra fuera del país en medio de crisis de inseguridad ciudadana— por haber firmado el Tratado de Alta Mar en Francia y volvió a rechazar el proceso judicial en su contra.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"Buenos días, permítame hacer pública una indignación. A mí se me acusa de haber cerrado el Congreso. Este Congreso que el día de hoy y con su monigote que ha enviado a Francia, acaba de cometer cometido un delito a la traición. Señores jueces, no seamos cómplices de lo que está pasando en el país, le pido por favor, de que seamos más realistas", vociferó.

PUEDES VER: El populismo de un alcalde: Carlincatura ironiza las decisiones de Rafael López Aliaga en su gestión en la Municipalidad de Lima

No obstante, la jueza Carbajal interrumpió a Castillo para que pueda detener sus declaraciones. Sin embargo, el expresidente volvió a la carga.

"Por favor, un segundo, la Convemar significa ponerle una pantalla para decir que el Gobierno, a través de un convenio, vamos a defender la biodiversidad. Yo, siendo presidente, cese en el acto a un canciller que firmó a mis espaldas el convenio de Convemar", dijo. Sin embargo, el magistrado José Neyra intentó frenarlo, pero el exjefe de Estado prosiguió.

"Señor presidente, el suelo peruano está concesionado al 70% y no podemos permitir entregarle la soberanía en manos de extranjeros y de extraños. Con esto termino, que este espacio ha significado una tarea para amordazarme, cerrarme y tenerme preso. Pido desde acá al pueblo peruano a la más amplia unidad para que no solamente el presidente defienda los derechos del país, sino más bien el pueblo entienda de que no hay un juicio coherente. Rechazo este juicio. No hay necesidad que me identifique", acotó.

En tanto, Carbajal le hizo un llamado de atención a Castillo y le recordó que se encuentra en medio de un proceso judicial y lo instó a dejar de lado la arena política.

"Señor Castillo, parece que usted no ha entendido que estamos en un proceso judicial, este no es otro escenario, sino un proceso judicial, y este momento es para que usted se identifique y no lo utilice, así que vamos a dejar constancia de su presencia y tome asiento por favor", ordenó.