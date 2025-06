Dina Boluarte firma Tratado de Alta Mar en Francia: ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?

Un nuevo tratado internacional ha sido suscrito por el Perú. Se trata del Tratado de Alta Mar (BBNJ), firmado por la presidenta Dina Boluarte durante su reciente viaje a Niza, Francia. Según una publicación oficial de la Presidencia del Perú en redes sociales, el tratado “busca proteger la biodiversidad marina y asegurar el uso sostenible de los recursos en aguas internacionales”. No obstante, algunos sectores han cuestionado la naturaleza de este nuevo acuerdo internacional, alegando que podría atentar contra la soberanía nacional. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre este tratado?

El Tratado de Alta Mar, oficialmente denominado Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, es un instrumento jurídicamente vinculante adoptado en 2023 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su objetivo es proteger la biodiversidad en las áreas marinas internacionales, que representan dos tercios de los océanos. Surge como respuesta a amenazas crecientes como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, y busca establecer un marco común para su preservación y uso sostenible.

Este tratado se estructura en torno a cuatro pilares principales: El acceso y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la creación de herramientas de gestión basadas en áreas, como zonas marinas protegidas, la realización de evaluaciones de impacto ambiental para actividades potencialmente dañinas y el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina, especialmente hacia países en desarrollo.

Además, el tratado también contempla la formación de comités encargados de supervisar la equidad en el acceso a beneficios y de facilitar la cooperación tecnológica.

Reacciones políticas e institucionales en el Perú tras firma del Tratado de Alta Mar

Una de las primeras voces en pronunciarse frente a las críticas fue la del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer. El canciller calificó de “irresponsables” esos señalamientos: “Yo niego absolutamente ese tipo de afirmaciones irresponsables. Aquí no se está poniendo en juego la soberanía nacional. (...) Este tratado no tiene nada que ver con el Tratado de las 200 millas, del cual no somos parte. (...) Quien diga lo contrario, miente. No puede ser que un tema tan grave e importante como la conservación del recurso hídrico sea utilizado con fines de política electoral local. La verdad, da mucha pena”, declaró.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) publicó un comunicado —que luego fue eliminado— junto a otros gremios empresariales en oposición al tratado. En el mensaje se afirmaba que el BBNJ "impone restricciones innecesarias" y que "pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú". Asimismo, se acusaba a organizaciones no gubernamentales de impulsar este acuerdo con el objetivo de “acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país, que genera miles de empleos”. El comunicado concluía: “Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afectan la seguridad alimentaria”.

En respuesta, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) desmintió dichas afirmaciones: “El Tratado no afecta la soberanía nacional, ya que su ámbito de aplicación es la alta mar, un espacio global ubicado fuera de las 200 millas peruanas, es decir, fuera de aguas nacionales. Los beneficios para el país serían, por ejemplo, el acceso a recursos genéticos marinos —como una participación justa en los beneficios de descubrimientos científicos—, así como la creación de áreas marinas protegidas para conservar zonas de interés en el ecosistema del Pacífico suroriental. ¿Acaso eso está mal? ¿O el verdadero interés de la gran pesca es operar fuera de aguas nacionales sin reglas ni control? Nuestro desafío como país es implementar el tratado de forma que beneficie a los intereses nacionales, dejando atrás los mitos y apostando por la evidencia científica, no por campañas de desinformación”, indicó la parlamentaria.

Especialista en Derecho Internacional sobre el Tratado de Alta Mar: "Es desubicado decir que se atenta contra la soberanía"

La República conversó con el internacionalista Francisco Belaunde, quien ofreció algunas precisiones sobre el tratado suscrito por Boluarte en Europa. Para Belaunde, es equivocado afirmar que el acuerdo representa una amenaza a la soberanía del Perú.

“Se trata de un tratado de alta mar. Su propio nombre lo indica. Decir que busca atentar contra la soberanía del Perú es algo que, para mí, no tiene ningún sentido. (...) No tiene nada que ver con el territorio. (...) Me parece desubicado decir que se atenta contra la soberanía. (...) En el derecho internacional, la alta mar comienza a partir de las 200 millas, no antes. Creo que las críticas no están considerando este punto”, explicó.