Ministro acuñista César Sandoval no asistirá a comisión del Congreso para responder sobre el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

No irá a responder. El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, vinculado a César Acuña por su militancia en el partido Alianza para el Progreso, comunicó mediante un oficio que no asistirá a la citación realizada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Esta citación tenía como finalidad que Sandoval respondiera sobre diversos aspectos del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. En el documento, el ministro explicó que no podrá asistir debido a un compromiso previo: su participación en la evaluación de un proyecto ubicado en la provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios.

"Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al oficio de la referencia a), mediante el cual se me invita a participar en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión que usted dignamente preside, fijada para el próximo lunes 9 de junio de 2025, me permito comunicar que el suscrito, habiendo asumido el cargo el 15 de mayo de 2025 —es decir, hace 20 días—, aceptó el pasado 3 de junio la invitación anticipada a la ciudad de Tambopata, en la región Madre de Dios. La agenda contempla la evaluación de la ejecución del proyecto 'Segundo Puente sobre el río Madre de Dios', de urgente necesidad ante la creciente congestión vehicular del puente Guillermo Billinghurst", indicó Sandoval en el oficio enviado a la congresista Hilda Portero (Acción Popular), presidenta de la comisión.

Ante su anunciada ausencia, el ministro informó que ha dispuesto la asistencia, en su reemplazo, de los ingenieros Ismael Sutta, viceministro de Transportes, y Donald Castillo, director general de Aeronáutica Civil, quienes responderán a las preguntas formuladas por la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

La congresista Hilda Portero, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, cuestionó la ausencia del ministro. En declaraciones a La República, la parlamentaria consideró que el Ministerio no está brindando respuestas adecuadas: “Necesitamos liderazgo en el tema del aeropuerto, que el país tenga las cosas claras, saber qué pasará con las personas que vienen perdiendo sus vuelos. ¿Qué acciones ejecutará el MTC con LAP? El aeropuerto es la cara del país ante el mundo, y desde el MTC no están dando la talla”, afirmó.

Oficio enviado por el ministro de Transportes y Comunicaciones a la congresista Portero López, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso | Foto: La República.

Estos son los puntos que debía responder el ministro de Transportes

El oficio enviado al titular del MTC indica que la reunión iba a abordar seis puntos principales. Todos ellos relacionados con la situación del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Estos son:

Justificación técnica de la implementación del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Abandono del antiguo terminal aéreo y ausencia de un plan progresivo de operación conjunta.

Uso que se dará al antiguo aeropuerto Jorge Chávez, tomando en consideración que se trata de una infraestructura pública estratégica.

Planificación y ejecución de los accesos vehiculares y peatonales al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Coordinación con LAP, CORPAC y otras entidades en la etapa de operación del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

La relación de puentes de menores luces priorizados por su cartera y considerados como Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación (IOARR), que actualmente se encuentran en evaluación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, indicando ubicación, monto estimado y estado del trámite.

César Sandoval: el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones relacionado a César Acuña

César Sandoval Pozo ha asumido recientemente el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, en sustitución de Raúl Pérez Reyes. Su incorporación al Gabinete ha generado comentarios debido a su militancia en Alianza para el Progreso (APP), partido al que se afilió en 2023, según el Registro de Organizaciones Políticas. Esta cercanía política ha despertado inquietudes sobre el peso creciente de APP en el Ejecutivo.

El nombramiento de Sandoval respondería a una nueva cuota de poder para César Acuña dentro del gobierno. Con el control del Ministerio de Salud y ahora del MTC, APP refuerza su presencia en el aparato estatal en un momento clave, marcado por la posibilidad de que el Congreso censure al primer ministro Gustavo Adrianzén. Hasta ahora, la bancada de APP no ha manifestado apoyo a esa moción, lo que sugiere una posible negociación con el oficialismo.

Sandoval cuenta con experiencia previa en el entorno gubernamental. En 2024 se desempeñó como asesor técnico en el Despacho Presidencial y antes lideró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, durante la gestión de Óscar Vera. Su trayectoria también está ligada al Partido Aprista Peruano, donde militó y trabajó como asesor del excongresista Jorge del Castillo. Sin embargo, su llegada al MTC ha sido objeto de críticas, principalmente por una denuncia por presunta violencia familiar en 2017, la cual fue archivada tras el desistimiento de su esposa. Sandoval declaró que la presidenta Dina Boluarte estaba al tanto del caso y había depositado su confianza en él.