César Sandoval Pozo juró como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) en reemplazo de Raúl Pérez Reyes. Su nombramiento ha llamado la atención por su vínculo con Alianza para el Progreso (APP), partido al que está afiliado desde 2023, según el ROP.

Esta designación sería otra cuota de César Acuña dentro del Gabinete. APP consolida así una mayor presencia en el Ejecutivo —luego de tener también el Ministerio de Salud—, en medio de la tensión por una eventual censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén. Hasta el momento, la bancada de APP no ha respaldado el pedido de censura, lo que refuerza un posible diálogo entre el partido y el Gobierno.

César Sandoval Pozo, nuevo ministro de Transportes, está afiliado a APP.

César Sandoval Pozo: el nuevo ministro de Transportes

Sandoval no es ajeno al Ejecutivo. Ha sido asesor técnico del Despacho Presidencial de la propia jefa de Estado en 2024. Además, fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas durante la cuestionada gestión de Óscar Vera. Su trayectoria incluye vínculos con el Partido Aprista Peruano, donde militó anteriormente y trabajó como asesor del excongresista Jorge del Castillo.

Sin embargo, su designación no ha estado exenta de cuestionamientos. En 2017 fue denunciado por presunta violencia familiar por su esposa, aunque el caso fue archivado. “Mi esposa le explica [a la jueza] en qué momento ella hizo esa denuncia, que no estaba bien, que no fue verdad y desistió”, afirmó Sandoval a la prensa. Aseguró que la presidenta Boluarte ya tenía conocimiento de este antecedente y que confiaba 'plenamente' en él.