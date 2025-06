López Aliaga y testaferro de Montesinos en la fiesta del abogado Wilber Medina

Dime quién te invita a su cumpleaños y te diré quién eres. El abogado Wilber Medina Bárcena, exdefensor del expresidente Alan García, excandidato al Congreso por la alianza Apra-PPC y exaspirante al Tribunal Constitucional, invitó a 200 de sus mejores amigos a la fiesta por su cumpleaños número 54, celebrada en su residencia de La Molina.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según las fotografías del ágape por el onomástico del letrado que afirma que García fue víctima de un “crimen de Estado”, y fustiga con frecuencia a los fiscales del equipo especial Lava Jato, asistieron a la celebración personajes conocidos por haber sido parte de la organización criminal de Vladimiro Montesinos, como el notorio testaferro de este, Alberto Venero Garrido. Pero también resaltó la presencia del alcalde Rafael López Aliaga. Medina es abogado tanto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el pleito judicial contra de la empresa Brookfield, propietaria de Rutas de Lima, como del propio López Aliaga.

El burgomaestre suele usar un lenguaje muy duro y vitriólico respecto a las actividades ilegales de Odebrecht, pero participó en la fiesta de cumpleaños de Wilber Medina, en la que estuvo Alberto Venero, uno de los protagonistas de los peores episodios de corrupción del régimen del expresidente Alberto Fujimori y de su exasesor Vladimiro Montesinos. Como está acreditado judicialmente, Alberto Venero fue el diseñador del esquema de millonarias coimas en la compra de armamento y en el desfalco de la Caja de Pensiones Militar Policial, entre otros casos. firmó a La República que, efectivamente, Alberto Venero y el alcalde López Aliaga asistieron a la velada festiva por sus 54 años. Y consideró que no había nada de malo porque nunca negaba a sus amigos.

La reunión fue el 2 de febrero. “No le temo a nada. No niego a mis amigos. Y si usted me pregunta por Alberto Venero, es mi amigo. Yo voy a su casa, él viene a la mía cuando hay ocasiones especiales. También he sido su abogado”, declaró Wilber Medina. Alberto Venero, como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, huyó del país,. En 2001, fue detenido en Kendall, Miami, Estados Unidos, y fue extraditado el mismo año. Luego de dos temporadas en prisión, en 2019, salió en libertad luego de un acuerdo con las autoridades judiciales. En ese momento, Venero adeudaba como reparación al Estado S/19,5 millones.

En 2018, el fiscal Hamilton Castro consiguió recuperar US$15 millones que Alberto Venero ocultaba en una cuenta en Suiza, donde se transferían los sobornos para Vladimiro Montesinos y otros cómplices de la compra corrupta de 36 aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi Su25 a Bielorrusia, entre 1996 y 1997, en el gobierno de Fujimori.

Por estos hechos, Venero afrontó imputaciones por lavado de activos. Coincidentemente, López Aliaga también es investigado por lavado de activos. El 9 de setiembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de la defensa de López Aliaga para archivar el caso por lavado en su contra y dispuso la continuación de la indagación contra el alcalde. Y el 6 de enero de este año, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria también desestimó el requerimiento del partido Renovación Popular, de López Aliaga, para ser apartado del caso de lavado de activos.

PUEDES VER: Nueva derrota de López Aliaga en corte de EEUU en caso contra Brookfield

“No bajan de 100 invitados”

“¿Reunirse con Alberto Venero, un personaje procesado por tráfico de armas y lavado de activos y otros delitos, no afecta la imagen del alcalde Rafael López Aliaga?”, le preguntó este diario al abogado Wilber Medina Bárcena. “No, que yo sepa. Ellos no se conocen. Ellos me conocen a mí. Rafael López Aliaga no se conoce con Alberto Venero. A mi cumpleaños va distinta gente y se reúnen. Además, a mi cumpleaños han ido 200 personas. Mi cumpleaños no baja de 100 invitados”, contestó Medina. “¿En la reunión los presentó?”, insistimos. “¿ Usted cree que yo voy a estar presentando a todos?”, respondió. “Pero se trata del alcalde de Lima, y probablemente hubo un acercamiento con Venero”, le indicamos. “Ellos no se conocen.

Además, yo invito a mis amigos. Incluso estuvo Phillip Butters. Yo tengo mis amigos y mis amigos tienen su problema con la justicia y los habrán solucionado. Yo he solucionado algunos”, alegó Medina. El 19 de diciembre de 2023, en audiencia judicial relacionada con Rutas de Lima, se acreditó la presencia de la procuraduría del municipio limeño, pero también de Wilber Medina como abogado personal del alcalde López Aliaga. Esto sucedió pese a que el conflicto no es entre Rutas de Lima y López Aliaga como persona, sino con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

De acuerdo con Proveedores del Estado, Medina ha sido contratado por la MML y también por la Empresa Municipal de Administración de Peajes y por el Patronato del Parque de Las Leyendas. Para la defensa de la MML en el caso contra Rutas de Lima, Wilber Medina fue contratado por decisión de López Aliaga. No existió concurso público ni nada parecido. El amigo de Alberto Venero confirmó que López Aliaga lo convocó para actuar como abogado de la MML. “¿Usted es abogado de la Municipalidad de Lima? ¿Desde cuándo y en qué casos?”, le preguntó Mario Guibelini de Canal N.

“Con la llegada de Rafael López Aliaga a la Municipalidad de Lima. Él me ha encargado toda la parte de los habeas corpus o todas las acciones judiciales orientadas a suspender el cobro de los peajes que los tiene tanto la concesión de Rutas de Lima, que es Odebrecht, ahora Brookfield, y luego Línea Amarilla, que es OAS. En ambos se ha pedido el pedido de suspensión”, respondió el abogado Wilber Medina. Elizabeth Palomino Córdova, viuda del empresario Vicente Díaz Arce, quien enfrentó acusación por organización criminal y lavado de activos, fue otra de las invitadas.

La hija de Venero, Patricia Venero Nazar, que en su momento también fue imputada por lavado activos, fue parte del agasajo por el cumpleaños de Medina. “Es verdad que Alberto Venero ha estado en mi casa. Y lo invito con frecuencia. ¿Cuál es el problema?”, arguyó Medina a este periódico. “¡Montesinos ya va a salir libre!”, añadió con sorna.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga sí es titular de la concesión del disputado hotel Sanctuary de Machu Picchu

Abogados contra la concesión

● Para la defensa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga contrató 9 veces al estudio de abogados neoyorquino Boies Schiller Flexner. La adjudicación fue directa y ya ha abonado S/97,5 millones.

● El estudio norteamericano propicia acciones judiciales contra Brookfield, accionista de Rutas de Lima, en los EEUU con la finalidad de dejar sin efecto la concesión.

● Recientemente, un tribunal de Nueva York rechazó un pedido del estudio Boies Schiller Flexner para acceder a documentación de Brookfield.

● Wilber Medina intenta también anular la concesión a Rutas de Lima, sin resultados hasta el momento.