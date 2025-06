La Comisión de Ética del Congreso aprobó por mayoría el informe final que recomienda declarar infundada la denuncia contra el congresista Edwin Martínez por haber realizado comentarios machistas durante una entrevista a RPP. De esta forma, con 7 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones el proceso quedó archivado.

La denuncia de parte fue presentada por la parlamentaria Susel Paredes, quien acusó a Martínez de revictimizar a la ciudadana que denunció por presunta violación al legislador José Jerí.

En la entrevista, Martínez dijo que la denunciante debió evitar tomar alcohol y que sus acompañantes debieron evitar ello. Posteriormente, volvió a reafirmar sus comentarios: "Yo dije claramente que dos personas no pueden haber hecho beber licor a una dama y no cuidarla. (...) Una dama tiene que respetarse a sí misma y no beber hasta perder la consciencia. (...) Yo tengo una hija y siempre que sale le digo nunca dejes una ventana abierta para que entre el demonio", dijo a RPP.

En ese mismo espacio, el legislador resaltó que nada sirve de justificación para un hecho tan denigrante como una violación. "No, nada justifica una violación. Es un hecho criminal, grosero, abusivo, burdo, contra una dama no se puede atentar de esa manera", indicó.

Como parte del proceso, el informe final señala que se recogió el descargo de Martínez, quien indicó que "es importante considerar todas sus declaraciones en la entrevista para evitar malinterpretaciones que puedan afectar la lucha contra la violencia a la mujer". Asimismo, aclaró que su respuesta fue clara contra la violencia de género, que la responsabilidad es completamente del asesor y rechazó cualquier interpretación que indique lo contrario.

"Nadie tiene derecho a aprovecharse de la vulnerabilidad de la víctima. Mi mensaje es sobre la importancia del autocuidado y la necesidad de que cada persona proteja su seguridad ante el aumento de casos de abuso. Promover el autocuidado no implica revictimizar a las mujeres, sino es un llamado a la prevención de la violencia contra las mujeres", precisó.