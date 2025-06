Congreso aprueba reelección de alcaldes y gobernadores, pero no alcanza los 87 votos: reforma deberá ratificarse en referéndum

Luego de que en el pasado se aprobara la eliminación de la reelección, ahora el Congreso de la República trae de vuelta esta iniciativa. Con 77 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención, los parlamentarios decidieron aprobar el dictamen de mayoría que habilita la posibilidad de que los ciudadanos que ocupan estos cargos públicos puedan ejercer un nuevo periodo. Al no alcanzar los 87 votos necesarios, la iniciativa será votada en referéndum nacional.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, la ley de reforma debe ser ratificada mediante referéndum, al no haber alcanzado los 87 votos requeridos, aunque sí superó los 66", señaló el vicepresidente del Congreso a cargo de la sesión, Alejandro Cavero, al anunciar el proceso electoral cuyas fechas deberán ser definidas.

El dictamen mayoritario incluía iniciativas en grupo de Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular. Alejandro Muñante, miembro de esta última agrupación, se mostró a favor de la propuesta: "La reelección de alcaldes y gobernadores regionales jamás ha sido un problema. La cifra nunca ha superado el 20 %. (…) Son los ciudadanos quienes finalmente decidirán si premian a un alcalde para que continúe una segunda gestión o lo sancionan para que no siga más. (…) Se trata de profesionalizar la política", indicó.

Pero no todas las voces fueron favorables a la iniciativa. El congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, sostuvo que la medida carecía de respaldo ciudadano y legitimidad: "La gran mayoría de peruanos no quiere la reelección, ni de congresistas y mucho menos de gobernadores o alcaldes. Para muchos, la reelección es sinónimo de corrupción. (...) Esta reforma constitucional —que prohíbe la reelección— tiene menos de diez años. Todavía no podemos evaluar plenamente sus resultados. (...) Desde el Congreso no podemos dar ese mensaje. (...) No vamos a ser cómplices", afirmó.

Las bancadas que votaron a favor y en contra de la iniciativa

Una parte importante del Congreso de la República se mostró a favor de esta reforma constitucional. Bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y algunos congresistas del Bloque Democrático Popular respaldaron la medida con su voto.

Por otro lado, bancadas como Podemos Perú y Acción Popular fueron los principales opositores. Así lo señalaron varios congresistas que apoyaban la reforma, quienes afirmaron que estos grupos parlamentarios contaban con representantes locales que podrían ser reelegidos debido a su labor. La Bancada Socialista, así como congresistas como Ruth Luque y Flor Pablo, también se opusieron.

Resultados de las votaciones en el Congreso de la República para aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores | Foto: Congreso del Perú.

Expertos opinaron sobre la reelección de alcaldes y gobernadores

Algunos expertos señalaron a La República que la iniciativa podría tener puntos positivos, siempre y cuando sea debidamente fiscalizada. Tal es el caso de José Tello, especialista en temas electorales: "Me parece, en líneas generales, —y siempre lo he expresado— que la reelección es saludable por una sola vez. Lo que sí considero es que deberían establecerse mecanismos para que, más adelante, se implementen medidas que permitan mejorar la composición del concejo municipal. Por ejemplo, que el alcalde tenga mayoría sí o sí y cuente con gobernabilidad es algo que debería evaluarse, porque también habría que fortalecer el rol fiscalizador de la oposición", señaló.

En una línea similar, la politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Katherine Zegarra, afirmó que, si bien la reelección puede ser saludable, deben existir contrapesos para evitar que afecte la democracia.

"La evidencia demuestra que la reelección, en general, es positiva, porque permite a los ciudadanos premiar o castigar a su autoridad. (...) Sin embargo, ninguna norma es perfecta, en el sentido de que, lamentablemente, quienes sostentan el poder incurren en actos proselitistas o en el uso de dinero público para sus campañas. Esto no solo está prohibido, sino que, aun así, se sigue haciendo, además de tomar medidas populistas. Entonces, si bien desde la ciencia política se reconocen los beneficios de la reelección, hay que matizarlos, teniendo en cuenta las malas prácticas en las que incurren muchas autoridades", indicó.