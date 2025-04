El último 23 de abril, el congresista de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley cuya finalidad es permitir la reelección inmediata por un único periodo adicional de alcaldes, gobernadores regionales, regidores y miembros del Consejo Regional. La iniciativa se une a las propuestas similares que presentaron los legisladores Lady Camones, de Alianza para el Progreso, y Ana Zegarra y Luis Cordero Jon Tay de Somos Perú.

La República conversó con 4 expertos en el tema para analizar las intenciones que se encuentran detrás de las propuestas presentadas por estos partidos. Ellos coincidieron en que la reelección es saludable, pero debe de estar acompañada de otras normas que puedan fiscalizar estas.

José Tello, abogado especialista en temas electorales

Creo que no es tanto la motivación de los líderes, sino de muchas personas que a ellos los están, digamos, secundando. Alianza para el Progreso es un partido que tiene muchos alcaldes, también tienen gobiernos regionales. En el caso de Renovación Popular tiene aliados que son alcaldes propios, pero también tiene aliados que son alcaldes y aliados que son gobernadores regionales con claros intereses reeleccionistas. Mi lectura es de que, indistintamente a los líderes, la motivación va por la gente de los propios partidos.

Me parece, en líneas generales, y siempre lo he expresado, que la relación es saludable por una sola vez. Lo que sí me parece es que se deberían ver mecanismos, para que más adelante puedan darse una serie de medidas que puedan permitir una mejora de lo que es la composición del Consejo Municipal, Por ejemplo, de que el alcalde sí o sí hace mayoría y tiene gobernabilidad, es algo que debería evaluarse porque habría que fortalecer también el rol fiscalizador de la oposición.

Katherine Zegarra, politóloga de la PUCP

Hay que tener en cuenta que todos los partidos políticos, y en general los políticos, buscan mantenerse en el poder. Esto es algo natural. Y las normativas que prohíben la reelección hacen de que se tenga que cambiar necesariamente de candidato si es que quieres volver a ocupar ese poder. Ese es un problema importante. Según la evidencia, demuestra de que la reelección en general es positiva, porque es una manera en que los ciudadanos tienen para premiar o castigar a su autoridad.

Sin embargo, ninguna norma es perfecta, en el sentido de que se ha visto que lamentablemente quienes sostienen el poder tienen actos proselitistas o uso de dinero público para uso de su campaña, lo cual no solamente está prohibido. A pesar de estar prohibido, se encuentra que se utiliza ese tipo de cosas o se toman medidas populistas. Entonces, en ese sentido, si bien desde la ciencia política se indican los beneficios de la reelección, hay que matizarlo, teniendo en cuenta las malas praxis que se tienen respecto a las autoridades, que las autoridades tienen.

Está claro en ese sentido, pues, que Revolución Popular y APP están buscando mantener sus candidatos dentro del poder, pero al final es la decisión de los votantes, premiarlos o castigarlos. En ese sentido, pues, creo que el ojo tiene que ir hacia el cumplimiento de las normas electorales, especialmente el posible mal uso de recursos públicos en torno a sus campañas.

José Naupari, abogado especialista

La reelección inmediata e indefinida de regidores y consejeros regionales siempre ha estado permitida. Eso no es algo que sea prohibido en ningún momento del tiempo. En todo caso, las iniciativas de reforzamiento institucional están pensadas en restablecer la reelección inmediata, creo que es hasta por un único periodo no indefinida, o sea, hasta un periodo inmediatamente posterior para alcaldes y gobernadores regionales.

APP y Somos Perú son los que por lo general han tenido mediano éxito para competirle a las autoridades, a los movimientos regionales, alcaldías. Lo que podría estar detrás es la posibilidad de, justamente, intentar que o sus militantes o sus dirigentes o gente que ellos puedan jalar o con las cuales ellos se puedan, entre comillas, utilizando técnico futbolístico, reforzar, puedan continuar en la gestión municipal o regional.

Se tiene que tomar en consideración que ahora ni siquiera necesitas estar afiliado para ser candidato a alcalde o gobernador en estas elecciones regionales y municipales, porque se está permitiendo, así como se incrementó del 20 al 30 por ciento la designación directa. Se está permitiendo expresamente la posibilidad de designación de candidatos alcaldes y gobernadores, de tal manera que, si podrías eventualmente con el restablecimiento de la reelección, uno, tentar la posibilidad de que los alcaldes que fueron inicialmente elegidos en representación de la organización política entiendan la reelección, o dos, a propósito de la reelección, poder eventualmente captar algunas autoridades actualmente en ejercicio para que puedan postular a la reelección.

Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP y exjefe de la ONPE

Lo primero es, creo, y lo más importante es que es conveniente la reelección de gobernadores y alcaldes, y mi respuesta es que sí es importante que exista la posibilidad de reelección. Yo siempre estuve en desacuerdo con la eliminación de la reelección de gobernadores y alcaldes, como lo estuve de parlamentarios. Esto no quita que esos partidos estén pensando en sus líderes, sin duda, pero en casi todas las modificaciones de las normas, los partidos que presentan suelen tener intereses directos. Pero yo creo que si me da a escoger entre aprobar la norma, incluso bajo estas condiciones que favorezcan, hay que aprobar la norma.

Lo que sí debería establecerse es, porque inmediatamente si se aprobara, tiene que haber una norma, una ley, y debe incluir modificaciones en la ley de desarrollo, que es la ley orgánica de municipalidades, de gobiernos regionales, la ley de elecciones regionales, una serie de ajustes, justamente para limitar las acciones que puedan favorecer al candidato que va a la reelección. Eso es claro, porque ahora, por ejemplo, los líderes de los partidos señalados, hacen campaña utilizando su cargo de autoridades, sean gobernador o alcalde. Hacen uso, y esto debe ser limitado, y en algunos casos sancionados.

Y lo otro es que es necesario que gobernadores y alcaldes tengan los mismos derechos y obligaciones en un proceso electoral. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en el caso de alcaldes, hasta hace poco, el alcalde podía pedir licencia y luego de perder la elección y regresar. Es lo que hizo, por ejemplo, Luis Castañeda. Luis Castañeda era alcalde, pidió licencia y luego perdió y regresó como alcalde en el año 2016. Entonces, los gobernadores tenían que renunciar, si eran candidatos. Hay que equiparar las normas.