Perú Libre y Podemos rechazan viaje de Dina Boluarte, pero sus congresistas piden viajar con presidenta a Francia

Contradictorio. Heidy Juárez, congresista de Podemos Perú, ha solicitado unirse a la delegación que acompañaría a Dina Boluarte a Francia, en caso se apruebe su pedido para salir del país. Una situación similar ocurre con Janeth Rivas, parlamentaria de Perú Libre, quien también ha pedido ser parte del viaje al país europeo. Estas solicitudes han llamado la atención, ya que tanto Podemos Perú como Perú Libre han manifestado públicamente su oposición a que Boluarte viaje al extranjero.

Ambas congresistas argumentan que su interés en acompañar a Boluarte radica en participar en la reunión que se llevará a cabo en Niza, Francia. En esta ciudad se celebrará la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), un evento que busca "acelerar la acción y movilizar a todos los actores para conservar y utilizar sosteniblemente el océano". En los documentos que presentaron al canciller Elmer Schialer, Juárez y Rivas mencionan su interés en temas marítimos como el principal motivo para asistir como parte de la comitiva oficial.

El líder de Podemos Perú, José Luna, aseguró que su bancada no respaldará el viaje de Dina Boluarte a Francia. Consultado sobre la solicitud de Juárez, integrante de su grupo parlamentario, Luna respondió entre risas: "Vamos a ver, nos reuniremos. Pero definitivamente no vamos a apoyar ese viaje. (Heydi Juárez) no me ha consultado".

Por su parte, Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, confirmó que su bancada votará en contra del pedido de Boluarte: "Vamos a votar en contra de tales viajes. Consideramos que, en un país donde hay una serie de crisis de gobernabilidad, la presidenta tiene que dar gestos de que está trabajando aquí, de punta a punta, las 24 horas del día, en diversos escenarios, solucionando los problemas. Pero ella está en el confort de Palacio y quiere seguir en ese confort con más viajes. Eso no lo aceptamos". Hasta el momento, Perú Libre no se ha pronunciado sobre la solicitud de Rivas para integrar la delegación.

Solicitudes de Heidy Juarez y Janet Rivas para acompañar a Dina Boluarte en Francia | Foto: La República.

Dina Boluarte y un nuevo viaje al extranjero: presidenta pide permiso para ir a Francia

Dina Boluarte ha solicitado nuevamente autorización para salir del país, esta vez con destino a Francia entre el 7 y el 11 de junio. Su intención es asistir a la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), evento al que fue invitada por el presidente francés Emmanuel Macron. Esta solicitud, dirigida al titular del Congreso, Eduardo Salhuana, se presenta pocas semanas después del viaje que la jefa de Estado realizó al Vaticano del 16 al 19 de mayo.

El documento enviado al Parlamento subraya que durante su estadía en Francia, Boluarte sostendrá una reunión con el mandatario anfitrión. Este encuentro busca reforzar los vínculos diplomáticos y avanzar hacia una “asociación privilegiada” entre ambos países. Desde el Ejecutivo se considera que esta visita tiene un alto valor político, ya que contribuiría significativamente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, especialmente considerando el papel de Francia en los principales proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en territorio peruano.

Además, se destaca que el viaje podría tener un impacto positivo en el ámbito económico. Según la comunicación oficial, se prevé que durante esta visita se formalice un acuerdo para eliminar la doble tributación entre ambas naciones. Este convenio facilitaría la llegada de capital francés al Perú, lo que impulsaría la inversión extranjera, dinamizaría la economía y generaría mayores oportunidades laborales para la ciudadanía peruana.