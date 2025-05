RMP sobre bajos porcentajes de vacunación tras contagios de Tos Ferina: "No vacunar a los niños hoy es un crimen"

En una nueva edición del programa 'Sin Guion', la periodista Rosa María Palacios comentó sobre los masivos contagios de tos ferina reportados en los últimos días, los cuales han resultado en el fallecimiento de un menor, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) el 29 de mayo. La periodista señaló que los porcentajes de vacunación actuales son bajos y que deben superar el 95 % para lograr inmunidad entre los menores de edad.

“El problema central es que, en una población infantil, tienes que vacunar al 95% de los niños para que la enfermedad no circule. ¿Qué ha pasado con la infancia peruana? Solo se ha vacunado al 85%. Si la enfermedad los alcanza, los mata. El Perú es un país que sabe vacunar, que tenía una experiencia estupenda en el sector. (…) No vacunar a los niños hoy es un crimen. Ese niño que ayer murió no tenía por qué morir”, indicó la periodista.

Además de enfatizar que la vacunación debe ser una de las prioridades del gobierno y de los padres de familia, la periodista también señaló que debe mejorarse la comunicación con la ciudadanía para visibilizar la problemática. Consideró, asimismo, que este problema debió ser superado hace mucho tiempo.

“Sin vacuna, las opciones de ese niño iban claramente hacia la muerte. ¿Por qué no está el ministro de Salud en todos los canales explicando esto? ¿Por qué esto no es noticia nacional? Cuando vi la noticia, solo podía pensar en algo: ¿quién se muere de tos ferina en pleno siglo XXI? ¿Quién? La respuesta es clara: los niños que no están vacunados”, señaló al respecto.