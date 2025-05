César Hildebrandt sobre polémica frase de Dina Boluarte : "Claro que irá a penales, no tenga dudas"

Durante la última emisión de su podcast, César Hildebrandt no dudó en responder a la polémica frase de Dina Boluarte, quien en su discurso por la inauguración de un colegio dijo "Qué bueno que me hayan puesto cero por ciento, porque eso es lo que les he dicho: pónganme cero cero y nos vamos a penales" y aseguró que efectivamente, la mandataria terminaría en un penal cuando haya un Congreso que decida sancionarla por sus delitos.

"Claro que va a ir a penales, usted va ir a penales, de todas maneras irá a penales, no tenga usted duda. Cuando deje el Congreso del hampa de blindarla, cuando tengamos un Congreso de veras, un Gobierno de veras, un país devuelto, regresado, usted va a penales, por supuesto que sí, desde luego y va a perder, volverá a perder", sostuvo el periodista.

Además, Hildebrandt se refirió al tratamiento mediático que ha recibido el expresidente Martín Vizcarra, especialmente por parte de algunos sectores de la prensa que lo han responsabilizado casi en solitario por las muertes durante la pandemia. Para el periodista, esa narrativa ha fracasado frente a una ciudadanía que, sin necesariamente apoyar a Vizcarra, desconfía profundamente de los ataques desmedidos y los “cargamontones” promovidos desde ciertos medios.

"Esa es la gran derrota de cierto sector de la prensa que ha convertido a Vizcarra en asesino, canalla maldito, homicida serial, que mató a 200.000 deliberadamente comprando vacunas que no debía y saboteando todo durante el Covid. La gente no le cree a la prensa y eso no significa que Vizcarra sea un gran candidato o buena persona. Significa que la gente rechaza los cargamontones", mencionó Hildebrandt.

Hildebrandt sobre las elecciones 2026: "El menú de un restaurante apocalíptico"

César Hildebrandt comentó el escenario electoral que se avecina en el país por las elecciones del 2026, marcado por la proliferación de 42 partidos políticos sin propuestas claras ni liderazgos sólidos. Para el periodista, la oferta electoral actual se parece más a un caos sin dirección que a una verdadera democracia en acción.

"42 partidos políticos si no hay alianzas, el menú de un restaurante apocalíptico donde es casi imposible elegir algo", sostuvo.