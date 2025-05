Dina Boluarte se burla de su desaprobación: "Me pusieron cero. Nos vamos a penales"

Durante la inauguración escuela bicentenario 'Virgen de Fátima' en el distrito de Carabayllo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió con ironía a los estudios de opinión que le asignan niveles mínimos de aprobación ciudadana que la ubican con un 0%.

"Qué bueno que me hayan puesto cero por ciento, porque eso es lo que les he dicho: pónganme cero cero y nos vamos a penales", expresó, en clara alusión a que no se siente afectada por los resultados.

Además, la mandataria insistió en que su gobierno no se guía por las encuestas, a las que calificó de poco representativas. "No trabajamos para aquellas encuestas que dicen que la presidenta tiene una aprobación de cero por ciento", sostuvo, en su presentación que ha sido muy criticada por los usuarios en redes sociales.

Es importante tomar en cuenta que las declaraciones de Boluarte se dan en un contexto marcado por la crisis de inseguridad que afecta a todo el Ejecutivo y en el que la ciudadanía cuestiona su legitimidad.

César Hildebrandt sobre Dina Boluarte: "Es ignorante de concurso, ridícula hasta la pena"

En su más reciente columna, titulada “El feminismo y la señora Boluarte”, César Hildebrandt lanza una dura crítica contra la presidenta Dina Boluarte, a quien describe como una figura contradictoria y perjudicial para la imagen de la mujer en la política. Desde una perspectiva personal con base feminista, el periodista lamenta que la primera mujer en asumir la presidencia del Perú represente, en lugar de un avance, una distorsión de los estereotipos que históricamente ha impuesto el machismo.

Según Hildebrandt, Boluarte se convierte en una representación exagerada de los clichés machistas. La retrata como una figura traicionera, oportunista y carente de principios. “Parece sacada de un vals melancólico por lo traicionera, y tan ambiciosa que hace que Porky parezca un monje budista”, escribe con mordacidad, reforzando la idea de que su comportamiento reafirma todo aquello contra lo que el feminismo ha luchado.