César Hildebrandt sobre Dina Boluarte: "Es ignorante de concurso, ridícula hasta la pena"

En su más reciente columna titulada “El feminismo y la señora Boluarte”, César Hildebrandt dedica una crítica hacia la presidenta Dina Boluarte, a quien retrata como una figura vacía, contradictoria y nociva para la representación femenina en el poder. Desde una mirada personal y feminista, el periodista lamenta que la primera mujer en llegar a la Presidencia del Perú se haya convertido en una caricatura de los estereotipos más rancios del machismo.

"La señora encarna, como caricatura, todo el mito machista en su versión chihuahuense. Es traidora, como en los valses con más tundete y llanto. Es tan oportunista que, a su lado, Porky parece un místico zen", se lee.

Hildebrandt escribe desde su experiencia con mujeres fuertes en su infancia hasta su vida profesional para argumentar que no necesita lecciones sobre la importancia del feminismo. Por eso menciona que le resulta inconcebible que quienes se autodenominan feministas no hayan marcado distancia de una figura como Boluarte. “¿Por qué no hacer un deslinde higiénico con una señora que parece inventada por el machismo?”, pregunta.

La columna le otorga varios adjetivos demoledores a Boluarte, quien es, según el periodista, "traidora", "frívola como un personaje de Televisa", "mentirosa", "ignorante de concurso" y "ridícula hasta la pena". En uno de las partes más duras, afirma que es una creación digna de Steven Seagal, en alusión a su inutilidad política y su rol decorativo en un aparato estatal cooptado por el Congreso.

Hildebrandt sobre Boluarte: "Eligió ser una bruja con la escoba que seguramente le cedió Oscorima"

Asimismo, Hildebrandt subraya el oportunismo de Boluarte, a quien acusa de haber escogido el papel de cómplice antes que el de líder. "Eligió ser una bruja con la escoba que seguramente le cedió Oscorima", escribe, haciendo referencia al escándalo de los relojes Rolex y otros regalos que comprometen su ya casi nula legitimidad con menos del 2% de aprobación. La crítica apunta directamente a la esencia de su gestión, definida como sumisión frente al poder legislativo.

El texto no se limita al ataque personal. Hildebrandt denuncia que Boluarte ha sido funcional a una estrategia del Congreso, al que llama “del hampa”, que busca blindar a los corruptos y controlar el país desde las sombras. "Ella paga firmando", explica haciendo referencia a su sumisión a intereses parlamentarios que buscan asegurar impunidad y posición con miras a las elecciones del 2026.

Finalmente, el autor lanza un llamado a las feministas a romper el silencio: "¿Por qué no censurarla desde el feminismo?". Hildebrandt desnuda lo que considera el verdadero rostro de Boluarte: el de una presidencia sostenida en el oportunismo y el vacío.