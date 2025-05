Susel Paredes se pronuncia sobre posible viaje de Dina Boluarte al Vaticano para reunirse con León XIV: "Hay que ser sinvergüenza"

Dina Boluarte vuelve a ser cuestionada. Esta vez, la congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, criticó duramente a la jefa de Estado. El cuestionamiento surgió ante la posibilidad de que Boluarte viaje al Vaticano para reunirse con el recientemente electo papa León XIV. Paredes consideró que esta iniciativa del Gobierno resulta inapropiada debido al historial moral de la mandataria.

“Hay que ser muy sinvergüenza para querer asistir a una ceremonia religiosa católica cuando no se cumplen los Diez Mandamientos. Dina Boluarte miente (…) Y uno de esos mandamientos que obedecemos es no mentir. Ella no los cumple”, declaró la congresista.

Paredes recordó que el país atraviesa una grave crisis de inseguridad ciudadana, por lo que considera que la presidenta debería permanecer en territorio nacional para atender sus funciones.

“Dina Boluarte tiene que estar aquí resolviendo los grandes problemas que enfrentamos. Tiene a la derecha la iglesia de Santo Domingo, a la izquierda la de San Francisco y al frente la Catedral. Puede ir a rezar a las siete de la mañana. ¿Por qué no va para que se arrepienta de sus pecados? Es pecadora porque ha incumplido el mandato de no mentir. No puede tener la osadía de pedirnos asistir a la toma de mando del papa”, finalizó.

Comisión de Ética recomienda investigar a Susel Paredes por ingreso de personas transexuales a los baños del Congreso

La Comisión de Ética del Congreso aprobó el inicio de una investigación contra la congresista Susel Paredes por permitir el ingreso de personas transexuales a los baños del Parlamento. La decisión fue respaldada por ocho legisladores, lo que activa el procedimiento correspondiente dentro del grupo de trabajo presidido por el congresista Alex Paredes, del Bloque Magisterial.

Entre los parlamentarios que apoyaron la medida se encuentran Alex Paredes, Nelcy Lidia Heidinger (APP), Rosangella Barbarán, Auristela Obando y Héctor Ventura (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Jorge Marticorena (APP) y Kelly Portalatino (Perú Libre). La denuncia, impulsada inicialmente por 15 congresistas, propone suspender a Susel Paredes por 120 días sin goce de haber.

El documento, al que accedió La República y que será evaluado el lunes 12 de mayo, fue admitido y plantea el inicio de una fase investigativa para determinar si se vulneró el Código de Ética Parlamentaria.

De aprobarse el proceso, se elaborará un informe que será enviado al titular del Congreso, Eduardo Salhuana. En caso de no presentarse un recurso de apelación por parte de la congresista, la Comisión de Ética quedará facultada para proponer las sanciones correspondientes, las cuales deberán ser sometidas a votación en el pleno.