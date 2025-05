Mario Cabani, médico que confirmó las cirugías de Dina Boluarte, está afiliado a APP y podría postular al Congreso

Mario Cabani, el cirujano responsable de las operaciones estéticas de Dina Boluarte y quien recientemente confesó la naturaleza de dichas intervenciones, también tiene aspiraciones políticas. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Cabani Ravello estaría vinculado a Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, uno de los principales actores del pacto que mantiene el Ejecutivo con el Legislativo con miras a blindar a la presidenta.

De acuerdo con el mismo registro, respaldado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Cabani está afiliado al partido de Acuña desde 2021. El cirujano plástico de la presidenta podría postular a la Cámara de Senadores o Diputados en las próximas Elecciones Generales de 2026 con la agrupación que ha sido clave en el blindaje político de Boluarte como parte de dicho pacto.

Historial de Afiliación de Mario Renato Cabani Ravello.

Mario Cabani: el cirujano de Dina Boluarte ya intentó ingresar al Congreso

El interés político de Cabani no es reciente. Documentos publicados por el portal Infobae revelan que fue candidato al Congreso por Lima en las Elecciones Congresales Extraordinarias de 2020, convocadas tras la disolución del Congreso por parte del entonces presidente Martín Vizcarra en 2019. Cabani postuló con el número 2 en la lista del partido Todos por el Perú, pero su candidatura fue declarada improcedente debido a problemas internos de dicha agrupación, los mismos que años atrás provocaron la exclusión de Julio Guzmán como candidato presidencial.

La hoja de vida presentada entonces señala que trabajaba en la Clínica Cabani, ubicada en San Borja, y no registraba antecedentes penales ni de violencia familiar. Además, reportó ingresos anuales superiores al medio millón de soles en 2018. Aunque su nombre no era mediático en ese momento, su ubicación privilegiada en la lista parlamentaria podría haberle asegurado un escaño de no haber sido por los conflictos internos del partido.

Izquierda: Lista de Todos por el Perú donde figura Cabani | Derecha: Extracto de la hoja de vida de Cabani | Fotos: Infobae.

Mario Cabani confirmó que la mayoría de cirugías de Dina Boluarte fueron estéticas

El cirujano Mario Cabani rompió su silencio ante los medios tras revelarse su participación en las intervenciones estéticas de Dina Boluarte. En una entrevista concedida al programa Cuarto Poder, el médico confirmó que la actual jefa de Estado le solicitó una serie de procedimientos estéticos, además de buscar una solución a una dificultad respiratoria que la aquejaba. Cabani precisó que, salvo una operación funcional a cargo de un otorrinolaringólogo, todas las demás cirugías tuvieron fines estéticos.

Según relató el especialista, Boluarte inicialmente manifestó su interés por corregir un problema respiratorio. No obstante, también expresó su deseo de aprovechar la intervención para realizar mejoras estéticas. Cabani consideró que la confianza de la mandataria podría haberse basado en la reputación de su clínica, que no ha registrado fallecimientos y mantiene una buena relación con sus pacientes. También mencionó que la dificultad respiratoria preocupaba a Boluarte desde hacía tiempo, aunque previamente otros médicos le habían indicado que no tenía solución quirúrgica.

El cirujano detalló las operaciones realizadas: una rinoplastia combinada con septoplastia para mejorar tanto el aspecto como la funcionalidad de la nariz, corrigiendo además los cornetes; una blefaroplastia inferior transconjuntival en los párpados; un injerto de grasa en los surcos nasogenianos y otras zonas del rostro; y, finalmente, la colocación de hilos tensores absorbibles en ambos lados de la cara con fines de rejuvenecimiento. Cabani indicó que para la cirugía funcional nasal se contó con la participación de un otorrinolaringólogo, quien confirmó la viabilidad del procedimiento.